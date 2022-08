La Colombie-Britannique “claire” qu’il n’y a pas assez de logements alors que le campement de Vancouver a ordonné le démantèlement

Le procureur général par intérim de la Colombie-Britannique affirme que la province a été «claire» avec les responsables de Vancouver que la société d’État responsable des logements subventionnés n’a pas suffisamment de places disponibles pour les personnes à qui on dit de démonter leurs tentes le long d’une rue du Downtown Eastside de la ville.

Murray Rankin, qui est également ministre responsable du logement, affirme que le logement est un droit de la personne, et les « scènes profondément préoccupantes de la rue Hastings montrent à quel point il reste du travail à faire pour en faire une réalité pour tous les membres de nos communautés ».

Rankin, dans un communiqué vendredi, a déclaré que BC Housing avait accéléré ses efforts pour garantir de nouveaux logements aux résidents du campement, notamment en recherchant de nouveaux sites à louer ou à acheter et en accélérant les rénovations des unités d’occupation à chambre unique à mesure qu’elles devenaient vacantes.

Il dit que BC Housing vise à rendre disponibles un «nombre limité» d’unités rénovées la semaine prochaine, avec d’autres ouvertures plus tard à l’automne.

Le chef des pompiers de Vancouver, Karen Fry, a ordonné le démantèlement des tentes installées le long des trottoirs de la rue Hastings le mois dernier, affirmant qu’il y avait un risque extrême d’incendie et de sécurité.

La police a bloqué la circulation mardi alors que le personnel de la ville entamait ce qui devrait être un processus de démantèlement du campement d’une semaine, mais peu de choses avaient changé à la fin de la semaine, la plupart des résidents restant sur place, affirmant qu’ils n’avaient nulle part où aller.

La ville a déclaré que le personnel prévoyait d’approcher les résidents du campement avec “respect et sensibilité” pour encourager le retrait volontaire de leurs tentes et de leurs effets personnels.

Des groupes de défense communautaires, dont la Vancouver Area of ​​Drug Users et la Pivot Legal Society, ont déclaré que le nettoyage du campement viole un protocole d’entente entre la ville, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le conseil du parc de Vancouver, car on dit aux gens de déménager sans se voir offrir un logement convenable. .

L’objectif affiché de l’accord conclu en mars dernier est de connecter les personnes sans abri au logement et de préserver leur dignité lors du démantèlement des campements.

La ville de Vancouver peut appliquer des règlements qui interdisent les structures sur les trottoirs “lorsque des espaces appropriés sont disponibles pour que les gens puissent se déplacer à l’intérieur”, lit-on.

La province n’est pas impliquée dans l’ordre du chef des pompiers ou dans l’application des règlements locaux, qui interdisent les structures sur les trottoirs, mais elle “mobilise toutes les ressources de BC Housing pour faire ce que nous pouvons pour garantir un logement aux gens”, a déclaré Rankin.

“Je reconnais la profonde incertitude et les bouleversements auxquels sont confrontées les personnes touchées par l’ordre d’incendie, et nous fournirons des mises à jour sur ce travail car nous avons des nouvelles à partager”, a-t-il déclaré.

Rankin, qui occupait le poste de ministre des Relations avec les Autochtones, a été nommé procureur général par intérim après que David Eby a démissionné pour se présenter à la direction du NPD de la Colombie-Britannique.

