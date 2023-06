La Colombie-Britannique brûle son budget contre les incendies de forêt bien avant même que la saison ne culmine

Le BC Wildfire Service (BCWS) a maintenant dépensé 105,3 millions de dollars pour lutter contre les incendies jusqu’à présent cette saison, brûlant la moitié de son budget alloué bien avant le début de la haute saison des incendies.

Le service a fourni les chiffres dans une déclaration à CBC News lundi. Le budget total du BCWS pour la saison des incendies 2023 est de 204 millions de dollars. En 2022, le budget était de 199 millions de dollars.

« Cependant, le BC Wildfire Service a le pouvoir de dépenser au besoin ces montants pour les activités de suppression, et cela est financé, si nécessaire, par des éventualités gouvernementales », a déclaré le ministère des Forêts dans un communiqué.

« Les menaces de feux de forêt pour les communautés seront traitées et ne sont pas limitées par le budget. »

Les coûts, à peine deux semaines après le début de juin, sont bien en avance sur les tendances de ces dernières années.

Au cours des 10 dernières années, les coûts de lutte contre les incendies ont atteint en moyenne 316,9 millions de dollars pour une saison entière.

La saison des incendies dévastatrice de 2021, qui a détruit le village de Lytton, a vu les coûts dépasser 100 millions de dollars début juillet.

Les saisons de lutte contre les incendies les plus coûteuses en Colombie-Britannique ont été 2017 et 2018, lorsque la province a dépensé 649 millions de dollars et 615 millions de dollars, respectivement.

Ce furent également les années de feux de forêt les plus destructrices de l’histoire de la Colombie-Britannique, avec 12 160 kilomètres carrés de terres brûlées en 2017 et 12 543 kilomètres carrés en 2018.

Plus de 430 incendies de forêt ont été signalés dans la province cette année en date de mardi. L’écrasante majorité se trouve dans le Prince George Fire Centre, qui comprend à peu près le quart nord-est de la Colombie-Britannique, où plus de 7 550 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu’à présent – ​​plus de la moitié du sommet historique de la saison.

Juillet et août sont généralement la saison de pointe des incendies dans la province, rapportant le plus de destructions et de coûts.

Augmentation des coûts à long terme

Le gouvernement provincial a augmenté le budget du BCWS alors que l’agence passe à un service toute l’année, le décrivant comme « le plus gros investissement de l’histoire du service des incendies de forêt ».

Environ 359 millions de dollars de nouveau financement ont été annoncés dans le budget 2022, y compris le doublement du financement des services de prévention des incendies de forêt comme FireSmart et des programmes de résilience communautaire.

UN rapport récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat comprenait une étude sur les incendies de forêt en Colombie-Britannique en 2017, qui a révélé que les incendies de forêt avaient potentiellement brûlé jusqu’à 11 fois plus de terres par rapport à ce qu’ils auraient sans l’influence des changements climatiques d’origine humaine.

Le gouvernement a cité les effets du changement climatique comme raison de la gravité accrue des incendies de forêt et la nécessité de dépenser davantage pour la lutte contre les incendies à court terme et la prévention à long terme.

Le budget 2023 de la Colombie-Britannique comprend plus de 1,1 milliard de dollars sur les trois prochaines années pour lutter contre les changements climatiques.

