La Colombie-Britannique avertit les médecins de surveiller la propagation de la grippe aviaire aux humains après un pic de cas chez les oiseaux

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique demande aux médecins d’être à l’affût de la possibilité peu probable que la grippe aviaire hautement pathogène se propage aux humains après un récent pic d’épidémies dans les fermes commerciales de la vallée du Fraser.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, il y a eu 48 sites dans la région avec des infections impliquant le sous-type H5N1 du virus depuis le 16 novembre.

Un avis sur les maladies transmissibles du 2 décembre du BCCDC met en garde contre une “maladie grave” chez les oiseaux sauvages et domestiques.

“Alors que l’IAHP [highly pathogenic avian influenza] n’infecte généralement pas les humains, l’augmentation de la détection chez les oiseaux au cours des deux dernières semaines augmente le potentiel d’exposition et de transmission aux humains qui, s’ils sont infectés, peuvent présenter des symptômes de gravité variable », indique l’avis.

“L’exposition à de nouveaux virus de la grippe est préoccupante en raison du potentiel d’adaptation humaine et du risque de pandémie associé. Un tel risque peut être considéré comme un” événement à faible probabilité et à fort impact “.

Jusqu’à présent, quatre cas humains de virus ont été détectés en Amérique du Nord et en Europe, dont un aux États-Unis, un au Royaume-Uni et deux en Espagne.

Le BCCDC affirme que la possibilité de grippe aviaire doit être envisagée chez les patients qui ont été en contact étroit avec des animaux infectés. Les symptômes sont similaires à ceux d’autres cas de grippe et peuvent inclure toux, mal de gorge, fièvre, écoulement nasal, fatigue, douleurs musculaires, raideur articulaire, maux de tête, œil rose, essoufflement et convulsions.

On conseille aux Britanno-Colombiens d’éviter tout contact inutile avec les oiseaux domestiques et sauvages, de s’assurer que les œufs et les plats de volaille sont bien cuits, de rester à l’écart des surfaces contaminées par des excréments d’oiseaux, de faire bouillir l’eau non traitée des zones où les oiseaux sauvages se rassemblent et de se faire vacciner contre la grippe chaque année .