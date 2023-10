La Colombie-Britannique augmente les amendes pour violation et exigera le partage de données pour les locations à court terme

La Colombie-Britannique a mis en place une nouvelle législation pour aider les municipalités à réglementer les locations à court terme sur des sites comme Airbnb, ce qui, selon les dirigeants provinciaux et municipaux, affecte la disponibilité et le prix des logements à long terme.

Le les nouvelles règles ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique lundi et inclure une augmentation des amendes pour les hôtes qui enfreignent les règles des règlements municipaux locaux, passant de 1 000 $ par infraction et par jour à 3 000 $.

Toutes les plateformes de location à court terme seront également tenues de partager leurs données avec les municipalités afin d’améliorer l’application locale, même si aucune information privée sur les hôtes ne sera rendue publique.

En outre, toutes les plateformes de location à court terme devront inclure les licences commerciales et les numéros d’enregistrement des annonces lorsqu’ils sont requis par un gouvernement local, et devront supprimer rapidement les annonces sans ces exigences.

La province affirme que les nouvelles règles, qui entreront en vigueur par étapes d’ici la fin de 2024, visent à créer une norme réglementaire minimale pour les logements disponibles à la location pour moins de 90 jours.

REGARDER | Le ministre du Logement de la Colombie-Britannique déclare que les règles visent à cibler les hôtes multi-annonces : Le ministre du Logement de la Colombie-Britannique avertit les opérateurs de location à court terme de contourner les règles Vidéo en vedetteLe ministre du Logement, Ravi Kahlon, a déclaré que les nouvelles règles visant à réglementer les locations à court terme en Colombie-Britannique visent à cibler les hôtes de location à court terme possédant plusieurs annonces, souvent pour des maisons où ils ne vivent pas.

Le ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, a déclaré que les règles visent à cibler les exploitants qui louent plusieurs logements à court terme dans des résidences où ils ne vivent pas eux-mêmes.

« Les opérateurs ayant plusieurs inscriptions retirent des maisons du marché à long terme pour réaliser de gros profits pendant que les gens en paient le prix – cela ne peut pas continuer comme ça », a-t-il déclaré.

Les annonces de location à court terme sur les plateformes en ligne telles que Airbnb, VRBO, Expedia et FlipKey se sont développées rapidement depuis la pandémie de COVID-19 et atteignent désormais un niveau record, selon la province.

La province a déclaré qu’il y avait environ 28 000 annonces de location à court terme actives quotidiennement en Colombie-Britannique, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent par rapport à il y a un an. Les données indiquent que plus de 16 000 maisons entières sont répertoriées comme locations à court terme pendant la majeure partie de l’année civile, selon les responsables provinciaux.

La législation limite les locations à court terme au domicile d’un hôte, à un appartement au sous-sol ou à une ruelle de la propriété où il réside.

Plus d’une douzaine de municipalités de villégiature, de zones de villégiature en montagne, de zones électorales, y compris les îles Gulf, et la plupart des municipalités de moins de 10 000 habitants seront initialement exemptées de l’exigence de résidence principale, mais pourront y adhérer si le gouvernement local le décide.

Certaines municipalités comme Vancouver ont déjà des règles plus strictes mais nous avons du mal à les faire respecter. La ville définit les locations à court terme comme celles qui durent moins de 30 jours.

« Nous avons dit que nous avions besoin de plus de soutien en matière d’application et nous sommes heureux de voir la province introduire ces changements, avec des conséquences plus importantes pour ceux qui cherchent à abuser du système », a déclaré le maire de Vancouver, Ken Sim, dans le cadre du une sortie provinciale.

Les nouveaux changements comprennent également une nouvelle unité provinciale de conformité et d’application des règles de location à court terme, mais la province n’a pas fourni de calendrier ni de budget pour cela. Il a indiqué qu’il s’inspirerait de l’unité de la Residential Tenancy Branch, qui compte 10 membres.

REGARDER | Le maire de Victoria réagit aux nouvelles règles concernant les locations à court terme : Le maire de Victoria accueille favorablement la législation provinciale visant à mieux réglementer les locations à court terme Vidéo en vedetteLa mairesse Marianne Alto affirme qu’une législation provinciale qui augmentera les amendes pour les violations de location à court terme et obligera les exploitants à s’inscrire auprès de la province aidera des villes comme Victoria à faire face à la crise du logement dans la province.

La province a déclaré que l’augmentation des amendes pour les infractions aux règlements municipaux est entrée en vigueur lundi après avoir immédiatement obtenu la sanction royale. La législation permet également désormais aux districts régionaux d’exiger des licences commerciales auprès des hôtes situés dans des communautés où il n’existait aucun mécanisme à cet effet auparavant.

Le 1er mai 2024, l’exigence de résident principal entrera en vigueur, de même que l’obligation d’afficher les licences commerciales sur les plateformes. Des changements sont également en vigueur le 1er mai 2024, qui comblent les lacunes qui permettaient aux hôtes de location à court terme de fonctionner selon les règles municipales préexistantes.

L’été prochain, les plateformes de location à court terme devront partager leurs données avec la province et un registre provincial des plateformes sera obligatoire d’ici la fin 2024.

David Wachsmuth, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine à l’Université McGill, a déclaré dans un communiqué que la nouvelle politique établira une nouvelle norme canadienne.

« Il s’agit de règles sensées et fondées sur des données probantes qui donneront la priorité aux besoins des résidents de la Colombie-Britannique et permettront de remettre les logements locatifs disponibles sur le marché à long terme, là où ils appartiennent. »

Pas la solution, dit Airbnb

Aider les municipalités à mieux réglementer les locations à court terme faisait partie des objectifs de Kahlon. lettre de mandat à partir de décembre 2022.

Les locations à court terme dans des villes comme Vancouver, Victoria et Kelowna ont fait l’objet d’un examen minutieux pour plusieurs raisons, notamment l’argument selon lequel elles siphonnent les logements des municipalités qui ont déjà du mal à offrir des loyers stables à long terme à leurs résidents.

Airbnb affirme que sa plateforme permet aux résidents des villes dotées de biens immobiliers coûteux de les aider à payer leur hypothèque. Il n’est pas d’accord avec les études qui montrent que les locations à court terme contribuent à l’augmentation globale des loyers.

Alex Howell, responsable politique chez Airbnb au Canada, a déclaré que les nouvelles règles nuiraient aux propriétaires immobiliers qui tentent de subvenir à leurs besoins dans la province et aux communautés qui dépendent des revenus du tourisme.

REGARDER | Trois principaux changements :

Des réglementations Airbnb plus strictes à venir en Colombie-Britannique Vidéo en vedetteLa Colombie-Britannique a annoncé une nouvelle législation pour aider les municipalités à réglementer les locations à court terme sur des sites comme Airbnb, qui, selon les dirigeants provinciaux et municipaux, affectent la disponibilité et le prix des logements à long terme. Justin McElroy de CBC partage trois choses que vous devez savoir.

« La législation proposée par le gouvernement de la Colombie-Britannique n’atténuera pas les problèmes de logement de la province. Au contraire, elle retirera de l’argent des poches des Britanno-Colombiens, rendra les voyages plus inabordables pour les millions de résidents qui voyagent en Colombie-Britannique et réduira les dépenses touristiques dans les communautés où se trouvent les hôtes. souvent les seuls fournisseurs d’hébergements locaux.

Airbnb n’est pas d’accord avec la province selon laquelle les 10 pour cent des hôtes les plus riches en Colombie-Britannique gagnent près de 50 pour cent des revenus de location à court terme.

Airbnb affirme que cette plateforme, ainsi que d’autres plateformes de location à court terme, sont injustement ciblées en tant que contributeurs à la crise du logement en Colombie-Britannique. (Kate Porter/CBC)

La société a déclaré lundi que la majorité des hôtes en Colombie-Britannique, environ 83 pour cent, ne partagent qu’une seule maison. Il faisait également référence à un Rapport du Conference Board du Canada Depuis la semaine dernière, l’activité d’Airbnb aux niveaux actuels n’a pas généré une augmentation économiquement significative des loyers dans les grandes villes du Canada.

« La réalité est que les annonces Airbnb en Colombie-Britannique représentent moins de 1 pour cent du nombre total de logements, et si chaque location à court terme était remise sur le marché, cela n’effleurerait pas la surface du nombre de maisons nécessaires, « , indique un communiqué de l’entreprise.

‘Laisse-moi tranquille’

S’exprimant lundi matin, Eby a déclaré à CBC News que les locations à court terme contribuent à la crise du logement dans la province.

« Je veux dire, donne-moi une pause », dit-il. « Personne ne trouve crédible en Colombie-Britannique que les locations à court terme n’aient pas érodé les locations à long terme dans cette province.

« En fin de compte, lorsque des gens possèdent plusieurs condos et les louent comme hôtels privés dans notre province, alors que nous cherchons désespérément un logement à long terme pour les gens, ce n’est tout simplement pas acceptable. Nous allons donc nous en occuper. »