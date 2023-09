La Colombie-Britannique augmente le financement des services de garde d’enfants d’âge préscolaire et scolaire

Le gouvernement de la Colombie-Britannique étend ses mesures visant à réduire le coût des services de garde en introduisant des réductions des frais pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire.

Le premier ministre David Eby a déclaré que les familles dont les enfants fréquentent une école maternelle d’une demi-journée admissible, ainsi que des programmes avant et après l’école, pourraient économiser 145 $ de plus par mois et par enfant, alors que le programme débutera en septembre.

Une déclaration conjointe du bureau d’Eby et du ministère de l’Éducation et de la Garderie indique que la province fournit le financement directement aux garderies participantes afin que les familles n’aient pas besoin de présenter une demande pour constater les économies.

Il indique que la dernière mesure s’ajoute aux économies pouvant atteindre 900 $ par mois et par enfant, que les familles avec des enfants d’âge préscolaire ou moins reçoivent depuis décembre dernier avec le soutien des gouvernements de la Colombie-Britannique et du fédéral.

Eby était à Richmond, en Colombie-Britannique, pour faire l’annonce, où il a déclaré lors de la conférence de presse que 43 000 enfants et leurs familles pourraient bénéficier d’un nouveau financement.

Grace Lore, ministre d’État chargée des services de garde, affirme que plus de 95 pour cent des prestataires agréés participent aux programmes gouvernementaux d’accessibilité financière.

L’accès à des services de garde d’enfants abordables est l’une des raisons pour lesquelles le taux de chômage de la Colombie-Britannique est parmi les plus bas au Canada, a-t-elle déclaré jeudi aux médias, affirmant que les trois quarts de la croissance de l’emploi dans la province l’année dernière étaient dus à l’emploi des femmes.

Lore ajoute qu’avoir des services de garde d’enfants sur les terrains des écoles « est tout simplement logique » pour les familles et les enfants et que la Colombie-Britannique donne la priorité à ces options lorsqu’elle construit et remplace des écoles.

La Presse Canadienne

