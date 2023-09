La Colombie-Britannique augmente l’augmentation des loyers autorisée à 3,5 % pour 2024

Les propriétaires de la Colombie-Britannique seront autorisés à augmenter les loyers jusqu’à 3,5 pour cent en 2024, une augmentation qui, selon la province, équilibre l’abordabilité pour les locataires et la capacité des propriétaires à entretenir des logements locatifs.

Même si l’augmentation annoncée lundi est inférieure au taux d’inflation actuel, elle est également supérieure à l’augmentation autorisée pour 2023, qui était de 2 pour cent.

« Dans tout le pays, les coûts ont augmenté, en particulier pour le logement, à un rythme insoutenable pour de nombreuses personnes », a déclaré le ministre du Logement, Ravi Kahlon. dans un rapport.

« Nous savons que c’est le cas tant pour les propriétaires que pour les locataires, et c’est pourquoi nous avons trouvé un équilibre pour protéger les locataires tout en aidant à maintenir les logements locatifs sur le marché. »

La province a déclaré que le taux d’inflation moyen sur 12 mois est actuellement de 5,6 pour cent.

Si les propriétaires choisissent d’augmenter le loyer, ils doivent donner un préavis de trois mois aux locataires. en utilisant un formulaire provincial.

Les propriétaires ne peuvent augmenter le loyer qu’une fois tous les 12 mois.

« Incroyablement difficile »

Le premier ministre David Eby, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Kamloops, a reconnu le défi d’abordabilité auquel sont confrontés les locataires, mais a déclaré que l’augmentation des loyers autorisée pour 2024 devait contribuer à garantir que les propriétaires et ceux qui construisent des logements locatifs restent dans ce secteur.

« C’est un domaine incroyablement difficile, et l’une de mes plus grandes préoccupations est que le coût de l’emprunt pousse les constructeurs d’habitations à abandonner la construction de projets de logements locatifs dans la province », a déclaré Eby. « C’est ce qui va nous aider à faire face aux niveaux de loyer, c’est de construire ces logements locatifs. »

En 2018, le gouvernement néo-démocrate a modifié les règles concernant les augmentations de loyer autorisées. Auparavant, les propriétaires pouvaient augmenter les loyers en fonction du taux d’inflation, majoré de 2 pour cent.

Sur la base des conseils d’un groupe de travail sur le logement locatif, cela a été modifié pour permettre des augmentations en fonction de l’inflation. Un gel des augmentations de loyer a été mis en place en 2020 et 2021 pour soutenir les locataires pendant la pandémie de COVID-19.

La province a déclaré lundi que lorsque l’inflation reviendra à des niveaux normaux, elle a l’intention de revenir à une augmentation annuelle des loyers liée à l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Colombie-Britannique. L’IPC représente les changements dans les biens et services, comme la nourriture, le logement et le transport, en les comparant au fil du temps. C’est l’une des mesures d’inflation les plus largement utilisées.

L’augmentation de loyer autorisée ne s’applique pas aux locations commerciales, aux locations de logements sans but lucratif où le loyer est indexé sur le revenu, aux coopératives d’habitation et à certaines résidences-services.