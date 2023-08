La Colombie-Britannique au Canada sous état d’urgence alors que le feu de forêt de Kelowna fait rage

Les responsables de la province ont élargi l’ordre vendredi soir après avoir déclaré l’état d’urgence en Kelowna, une ville de quelque 150 000 habitants, ainsi que dans la ville voisine de West Kelowna, où un incendie imminent a brûlé des maisons et des bois.

« Nous sommes confrontés à la pire saison de feux de forêt de l’histoire de notre province », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, lors d’une conférence de presse vendredi soir. « Au cours des dernières 24 heures seulement, la situation a évolué et s’est détériorée assez rapidement. »

« Si vous recevez un ordre d’évacuation, veuillez partir », a-t-il dit. « La situation est imprévisible en ce moment et il y a certainement des jours difficiles à venir. »

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré qu’au moins 15 000 personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer la province et que quelque 20 000 autres personnes étaient sous alerte d’évacuation – invitées à être prêtes si elles devaient partir.

Les autorités ont exhorté les gens à éviter les déplacements non essentiels dans les zones touchées, en partie pour s’assurer que les routes sont dégagées pour les pompiers, les premiers intervenants et les évacués. Alors que les services d’urgence avertissaient que le vent pourrait « aggraver les conditions des incendies de forêt et d’éventuels nouveaux départs de feu », des photos montraient des flammes brûlant sur les collines près du lac Okanagan. L’incendie a ravagé l’Okanagan Lake Resort, a rapporté le radiodiffuseur public canadien.