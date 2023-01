La Colombie-Britannique annonce une augmentation de 90 millions de dollars sur 3 ans pour les zones touchées par les changements dans la foresterie

Le premier ministre David Eby a déclaré qu’un investissement pouvant atteindre 90 millions de dollars sur trois ans soutiendra des projets industriels et manufacturiers de grande valeur afin de stimuler une croissance propre et inclusive dans les zones touchées par les changements dans l’industrie forestière.

« Nous devons obtenir plus d’emplois bien rémunérés de nos forêts et de toutes les ressources de notre province », a déclaré Eby dans un communiqué publié après avoir annoncé les fonds à Prince George mardi (17 janvier).

La province fournira le financement par l’intermédiaire du nouveau BC Manufacturing Jobs Fund. Il se concentrera sur les régions qui subissent les répercussions économiques des changements dans le secteur forestier, de sorte qu’il aiderait les anciens travailleurs forestiers, mais pas seulement les travailleurs forestiers.

Le fonds promet d’aider les organisations à but lucratif établies à planifier et à lancer des projets prêts à démarrer, qui apportent des avantages directs et des emplois aux communautés régionales et autochtones. Les entreprises forestières qui ont besoin d’acheter de nouveaux équipements pour de nouveaux produits tels que la production de bois de masse ou les emballages en papier peuvent puiser dans ce fonds.

L’annonce de mardi intervient alors qu’Eby se prépare à s’adresser au BC Natural Resources Forum mercredi, moins d’une semaine après que Canfor a annoncé la fermeture de son usine de pâtes et papiers de Prince George, avec 300 personnes sur le point de perdre leur emploi. La fermeture fait partie d’une série de fermetures similaires dans le secteur forestier et souligne les défis plus importants auxquels l’industrie est confrontée.

La ministre de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation, Brenda Bailey, a déclaré que le financement représente un investissement dans les gens.

« Alors que notre secteur des ressources naturelles évolue, notre gouvernement investit dans les économies locales pour offrir de nouvelles opportunités qui créeront des emplois et assureront une prospérité durable pour les habitants de notre province », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La présidente et chef de la direction du Council of Forest Industries, Linda Coady, a qualifié le financement de « étape dans la suite plus large d’actions nécessaires pour maximiser le rôle qu’une industrie forestière solide et durable » peut jouer pour aider les gens et la planète.

Paul Rasmussen, président de l’Interior Lumber Manufacturers’ Association basée à Kamloops, a déclaré que le financement profitera à la région.

« Bon nombre de nos membres ont déjà fait des investissements dans leurs installations de produits du bois à valeur ajoutée en Colombie-Britannique et pourraient profiter de cette occasion pour innover davantage.

Mais ses propos reprennent également une préoccupation entendue de l’industrie forestière, à savoir une pénurie de fibre.

« Pour continuer à fournir de bons emplois dans les collectivités de la Colombie-Britannique, les installations à valeur ajoutée ont besoin d’un accès sûr et à long terme à la fibre de bois », a déclaré Rasmussen. «Nous continuerons de travailler avec le gouvernement pour mettre en œuvre des améliorations qui répondront à ces besoins.»

