La Colombie-Britannique annonce un nouveau chef forestier

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a nommé Shane Berg 18e forestier en chef et sous-ministre adjoint du Bureau du forestier en chef, selon un communiqué publié mardi 16 août.

Berg a été forestier en chef adjoint au cours des cinq dernières années, à compter d’avril 2017.

Selon un communiqué de presse, Berg « travaillera en collaboration pour gérer les forêts et les terres de parcours de la Colombie-Britannique d’une manière durable et écosystémique, en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles et pertinentes sur le plan culturel comme fondement de la prise de décision ».

Berg agira en tant que décideur statutaire indépendant dans son nouveau rôle pour déterminer la coupe annuelle autorisée pour les 71 zones d’approvisionnement en bois et les licences d’exploitation forestière de la province. Le forestier en chef est également responsable de l’établissement des normes de semences, de semis et de peuplement pour le reboisement en Colombie-Britannique en vertu de la Forest and Range Practices Act.

Berg a commencé sa carrière comme technicien en sylviculture à Invermere et à Grand Forks. Il a également travaillé comme directeur de la planification forestière à Squamish.

Pendant plus de 14 ans, Berg a occupé des postes de directeur de district au sein du BC Forest Service, travaillant à Hazelton et à Kamloops.

Il a ensuite passé six ans en tant que directeur exécutif régional au ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, maintenant nommé ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation.

La nouvelle de la promotion de Berg survient après le départ de Diane Nicholls du rôle en mai.