La Colombie-Britannique annonce son intention d’autoriser davantage de médecins formés à l’étranger

La Colombie-Britannique a annoncé plusieurs nouvelles mesures pour attirer plus de médecins dans la province, dans un contexte de pénurie continue de médecins et de services d’urgence surchargés.

Le premier ministre David Eby affirme que la province triple le nombre de places dans le programme Practice Ready Assessment, passant de 32 places à 96 d’ici mars 2024.

Le programme permet aux médecins de famille formés à l’étranger d’obtenir un permis pour travailler en Colombie-Britannique, en les plaçant dans des communautés rurales et urbaines qui ont besoin de plus de médecins et en exigeant qu’ils effectuent ce stage pendant au moins trois ans.

Eby dit que la pandémie a mis en évidence des défis et ajouté de nouvelles tensions dans le système de santé, trop de Britanno-Colombiens ayant du mal à trouver un médecin de famille.

Certains, a-t-il dit, proposent de répondre à ce stress en sapant les principes des soins de santé publics universels et en promouvant une approche qui permettrait aux plus riches d’acheter leur place en première ligne. Il a insisté sur le fait que le système public est la seule voie à suivre, le qualifiant de l’une des plus grandes réalisations du Canada.

“Nous ne pouvons pas privatiser notre chemin vers un meilleur système de soins de santé et nous ne pouvons pas réduire les soutiens et obtenir plus de médecins”, a déclaré Eby.

Dans un autre changement, Eby dit que les diplômés internationaux en médecine qui ne sont pas éligibles pour obtenir une licence complète ou provisoire en Colombie-Britannique peuvent désormais être éligibles à une nouvelle classe d’inscription de « médecin associé » auprès du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique.

Les médecins associés peuvent soigner des patients sous la direction et la supervision d’un médecin traitant dans un établissement de soins de courte durée d’une autorité sanitaire.

Eby a déclaré que le collège de réglementation prépare également des modifications aux règlements administratifs pour permettre aux médecins formés aux États-Unis pendant trois ans de pratiquer dans des milieux communautaires en Colombie-Britannique, y compris des centres de soins d’urgence et primaires, des cliniques communautaires et des pratiques familiales.

Les modifications aux règlements devraient être mises en œuvre dans les semaines à venir, dans le but de permettre à ces médecins de pratiquer dans les communautés de la Colombie-Britannique d’ici janvier.

Une approche d’équipe qui fait la différence : ministre de la Santé

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que le triplement du nombre de places dans le programme Practice Ready, parallèlement aux autres mesures, représente des « changements fondamentaux » qui feront une différence dans la vie de ceux qui recherchent des soins primaires en Colombie-Britannique.

Dix a déclaré qu’il y avait environ 300 000 personnes dans la province sans médecin de famille en 2003, un nombre qui a régulièrement grimpé à plus de 900 000 lorsqu’il est devenu ministre en 2017. On estime maintenant qu’il y a 1 million de Britanno-Colombiens dans cette situation.

Dix affirme que les mesures introduites en 2018 et 2019 commencent à combler le manque à gagner et que les médecins, en moyenne en Colombie-Britannique, soignent jusqu’à 1200 patients chacun.

Dix dit que la province adopte davantage une approche d’équipe en matière de soins de santé, a doublé le nombre d’infirmières praticiennes – qui travaillent avec des médecins – et ajoute maintenant des médecins associés.

“Ce qui peut signifier des conseillers, cela peut signifier des travailleurs paramédicaux, des diététistes, des infirmières et bien sûr des médecins”, a-t-il déclaré, ajoutant que la Colombie-Britannique a ajouté un total net de 38 000 travailleurs de la santé au cours des cinq années écoulées depuis son entrée en fonction.

“C’est plutôt bien,” dit-il. “Nous devons le refaire … dans les cinq années à venir, et dans les cinq années suivantes.”

Dix dit que ces mesures sont les dernières étapes pour améliorer les soins de santé dans la province, après les 75 actions annoncées dans le cadre de la stratégie des ressources humaines en santé de la Colombie-Britannique en septembre.