La Colombie-Britannique améliore le rabais pour les véhicules électriques à un maximum de 4 000 $: ministère

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme qu’il améliore son programme de rabais pour les véhicules électriques afin de les rendre plus abordables et accessibles.

Un communiqué du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone indique que le remboursement provincial maximal pour les véhicules électriques à batterie, électriques à pile à combustible et hybrides rechargeables à longue portée passe de 3 000 $ à 4 000 $.

Le rabais maximal pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de gamme inférieure passe à 2 000 $ par rapport au sommet précédent de 1 500 $.

Le ministère indique que l’admissibilité à une remise sera basée sur les niveaux de revenu, une personne gagnant jusqu’à 80 000 $ ou un ménage ayant un revenu allant jusqu’à 125 000 $, éligible à la remise maximale.

À mesure que le revenu personnel ou du ménage augmente, l’admissibilité à la remise diminue selon une échelle mobile jusqu’à ce que les personnes ayant un revenu personnel supérieur à 100 000 $ ou les ménages ayant un revenu supérieur à 165 000 $ n’aient plus droit à la remise.

La déclaration indique que les déclarations de revenus de 2020 montrent que plus de 90% des résidents de la Colombie-Britannique sont éligibles à un remboursement pour les véhicules électriques et peuvent économiser jusqu’à 9 000 $ sur l’achat ou la location d’un nouveau véhicule électrique lorsqu’il est combiné à des incitations fédérales.

Le président de la New Car Dealers Association of BC affirme que les remises révisées rendront les véhicules zéro émission plus abordables pour les personnes à faible revenu.

Blair Qualey dit que les changements sont des “étapes positives” et que son association en attend plus.

“Bien que nous puissions comprendre que le gouvernement est toujours confronté à la position difficile d’essayer de gérer les dépenses et les budgets des programmes, nous surveillerons comment les changements pour les participants à revenu élevé peuvent avoir un impact sur l’adoption (véhicule zéro émission)”, a déclaré Qualey dans un communiqué.

Le plafond de prix pour déterminer l’admissibilité aux remises sur les véhicules en Colombie-Britannique reste à un maximum de 55 000 $ pour les voitures compactes et pleine grandeur, mais la déclaration du ministère de l’Énergie indique qu’une deuxième catégorie est ajoutée pour soutenir ceux qui ont besoin de véhicules électriques plus gros, comme les véhicules électriques bientôt disponibles. arrivent des mini-fourgonnettes, des véhicules utilitaires sport et des camionnettes.

Le plafond pour ces véhicules a été fixé à un prix de détail maximum de 70 000 $, indique le communiqué.

Il indique que la Colombie-Britannique a également augmenté l’abordabilité des véhicules électriques cette année en les exonérant de la taxe de vente provinciale.

La Presse canadienne

Colombie-BritanniqueVéhicules électriquessecteur de l’énergie