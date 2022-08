La Colombie-Britannique affiche un excédent budgétaire de 1,3 milliard de dollars pour 2021-2022, contrairement aux prévisions de déficit important

La reprise économique de la Colombie-Britannique l’an dernier a été plus forte que prévu, les chiffres du budget vérifié de la province affichant un excédent de 1,3 milliard de dollars, contrairement à une projection antérieure d’un déficit de près de 10 milliards de dollars.

La ministre des Finances, Selina Robinson, affirme que l’économie de la province en 2021-2022 a dépassé les prévisions des secteurs public et privé.

Elle dit que le budget d’avril 2021, présenté pendant certains des jours les plus sombres de la pandémie de COVID-19, prévoyait à l’origine un déficit de 9,7 milliards de dollars, mais les revenus se sont améliorés tout au long de l’année.

Robinson dit que l’amélioration peut être attribuée à la réouverture de l’économie et à l’augmentation des recettes fiscales qui en résulte, aux contributions fédérales ponctuelles pour le COVID-19 et les catastrophes, à l’augmentation des revenus des ressources naturelles et à l’augmentation des revenus des sociétés d’État, en particulier à l’Insurance Corp. avant JC

Elle dit que le gouvernement espère propulser davantage l’économie avec une série de mesures de lutte contre l’inflation le mois prochain.

La province a introduit cette semaine un fonds de soutien à l’éducation de 60 millions de dollars pour aider les écoles à élargir les programmes de repas et à aider les familles avec les fournitures scolaires et les frais de sortie sur le terrain.

