La Colombie-Britannique affiche le taux le plus élevé de logements inabordables alors que la propriété diminue à travers le Canada – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique est en tête du pays en tant que province ayant le taux le plus élevé de logements inabordables.

Les données de Statistique Canada publiées mercredi à partir du recensement de 2021 indiquent que la Colombie-Britannique est la province la plus inabordable pour le logement au Canada, en grande partie en raison du nombre de personnes qui paient des loyers élevés pour vivre au centre-ville de Vancouver.

Les données fixent le taux d’inabordabilité de la Colombie-Britannique à 25,5 %, suivi de l’Ontario à 24,2 %.

Le taux d’accession à la propriété au Canada est tombé à 66,5 % en 2021, après avoir culminé à 69 % en 2011.

Selon Statistique Canada, la Colombie-Britannique a enregistré la troisième baisse la plus importante de l’accession à la propriété de 2011 à 2021, passant de 70 % à 66,8 %, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré la plus forte baisse.

La Colombie-Britannique est également en tête du Canada pour le nombre de ménages locataires, Kelowna affichant une augmentation du nombre de locataires de plus de 54 %.

Les acheteurs d’une première maison en Colombie-Britannique choisissent en grande partie les condominiums comme « porte d’entrée vers l’accession à la propriété », indique le rapport.

«La Colombie-Britannique avait la plus grande part d’habitants en copropriété parmi les provinces en 2021, avec 23,6% des ménages appelant une maison en copropriété», indique le rapport. “Près du tiers, soit 32,5 % des ménages de Vancouver, vivaient dans un condo.”

Il a déclaré que la plupart des copropriétés occupées par des locataires appartiennent à des particuliers, probablement en tant qu’immeubles de placement.

« Selon le Programme canadien de la statistique du logement, plus des trois quarts, plus de 77 %, des condos en Colombie-Britannique et plus des deux tiers, près de 70 %, de ceux en Ontario qui n’étaient pas habités par le propriétaire. appartenaient à des investisseurs canadiens individuels », indique le rapport.

Elle a également montré que l’amélioration des revenus des ménages partout au Canada réduit les besoins impérieux en matière de logement, mais que près de 1,5 million de Canadiens vivent encore dans des conditions définies comme inadaptées, inadéquates ou inabordables.

Selon Statistique Canada, le taux de propriété du pays est en baisse, les jeunes de la génération Y en particulier étant moins susceptibles de posséder une maison en 2021 qu’ils ne l’étaient en 2011.

L’agence fédérale indique également que les maisons nouvellement construites sont de plus en plus susceptibles d’être occupées par des locataires, 40,4% des nouvelles maisons construites entre 2016 et 2021 étant désormais louées.

La part des habitations en copropriété continue d’augmenter, la plupart étant construites dans les grandes villes.

Le rapport indique que les coûts mensuels ont augmenté plus rapidement pour les locataires que pour les propriétaires au cours de la dernière période de recensement.

L’abordabilité du logement s’est en fait améliorée en 2021, mais un locataire sur cinq dépense encore plus de 30 % de son revenu en frais de logement.

—Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Logement