La Colombie-Britannique abandonne les notes alphabétiques dans les écoles publiques

Tous les élèves de la maternelle à la 9e année dans les écoles publiques de la Colombie-Britannique seront désormais évalués à l’aide d’une échelle de compétence au lieu de notes alphabétiques.

Une déclaration du ministère de l’Éducation indique qu’à partir de l’année scolaire 2023-2024, seuls les élèves des 10e, 11e et 12e années recevront des notes et des pourcentages en lettres afin que les conditions d’admission aux études postsecondaires soient remplies.

Environ la moitié des élèves de la Colombie-Britannique ont déjà reçu les nouveaux rapports d’étape dans le cadre d’un programme pilote grâce à un plan de modernisation du programme qui a débuté en 2016.

Le ministère affirme que les bulletins d’échelle de compétence utilisent des termes tels que émergents, en développement, compétents et étendus pour décrire l’apprentissage des élèves, des évaluations complétées par les commentaires des enseignants.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié un plan visant à moderniser le programme d’études de la maternelle à la 12e année en 2016, offrant aux élèves un apprentissage de base en lecture, en écriture et en calcul, tout en leur enseignant la communication, la résolution de problèmes et la façon d’utiliser leurs connaissances d’une manière qui compte pour le poste. -enseignement secondaire et carrières.

La ministre de l’Éducation, Rachna Singh, a déclaré que les bulletins continueront d’informer les parents des progrès de leurs enfants, tout en préparant les élèves à réussir.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2023.