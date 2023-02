La Colombie-Britannique a reçu moins de 20 % des fonds fédéraux promis pour les inondations et les glissements de terrain de 2021

Plus d’un an après que les inondations, les glissements de terrain et les conditions météorologiques extrêmes ont causé des milliards de dommages en Colombie-Britannique en novembre 2021, la province attend toujours l’essentiel de l’aide fédérale.

Le Bureau du vérificateur général évalue la réponse et la récupération des effets de la rivière atmosphérique historique à 3,5 milliards de dollars, un chiffre qui représente plus de 50 % de tous les coûts estimés pour toutes les catastrophes liées aux conditions météorologiques au cours des 20 dernières années combinées.

À la fin de mars 2022, la province avait reçu 824 millions de dollars – ou 18 % – des 4,475 milliards de dollars d’aide fédérale. Le paiement faisait partie d’un paiement fédéral plus important de 870 millions de dollars reçu en juillet 2022. Emergency Management BC et le ministère de la Sécurité publique s’attendent à recevoir 557 millions de dollars supplémentaires avant le 31 mars.

Ces chiffres soulèvent une fois de plus des questions sur le rythme de la réponse fédérale.

La Colombie-Britannique est admissible à une aide fédérale dans le cadre d’un programme administré par Sécurité publique Canada. Les Accords d’aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral offrent une aide aux provinces et aux territoires sur demande en cas de coûts d’intervention et de rétablissement à la suite d’événements météorologiques extrêmes.

Les lignes directrices du programme fédéral permettent à EMBC de demander des paiements initiaux allant jusqu’à 50 % sur la base d’estimations raisonnables des coûts futurs.

L’été 2021 a également provoqué des incendies de forêt destructeurs dans la province. Le soutien fédéral à ces événements a dépassé 307 millions de dollars et jusqu’à présent, la Colombie-Britannique a reçu 207 millions de dollars – ou 67% – en juin 2022.

Black Press Media a contacté le gouvernement provincial et Sécurité publique Canada pour obtenir des commentaires.

@wolfgangdepner

wolfgang.depner@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Environnement