La Colombie-Britannique a le 2e pire temps d’attente pour les cliniques sans rendez-vous au Canada : Sondage

Le chef de l’opposition officielle, Kevin Falcon, des libéraux de la Colombie-Britannique, a appelé à des changements après qu’un rapport a montré que les Britanno-Colombiens devaient attendre en moyenne 79 minutes – soit presque un match de football professionnel complet – avant de voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous en 2022.

Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse ont attendu plus longtemps, à 83 minutes, selon l’indice des temps d’attente des cliniques sans rendez-vous produit par la société de technologie Medimap.

En 2021, les Britanno-Colombiens ont attendu 58 minutes – ce qui était le plus long à l’époque à l’échelle nationale.

Falcon a déclaré que les nouveaux chiffres montrent que le système de santé de la Colombie-Britannique se détériore, car un résident sur cinq reste sans médecin de famille.

“Pourtant (le premier ministre) David Eby a signalé la même chose en gardant Adrian Dix au poste de ministre de la Santé”, a-t-il déclaré. “Rien qu’ils ne fassent ne changera cela dans un avenir rapproché.”

Falcon a accusé le gouvernement de ne pas s’être préparé. Beaucoup de travail aurait déjà dû être fait pour former plus de médecins et attirer plus de médecins formés à l’étranger, a-t-il ajouté. “Ils sont dans la sixième année du gouvernement, pour l’amour de Dieu”, a-t-il déclaré. «Ils n’ont présenté un plan de ressources humaines en santé que six mois après deux mandats gouvernementaux.»

L’enquête de Medimap dans six provinces a révélé que les Canadiens devaient attendre en moyenne 37 minutes pour voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous.

Quatre des 10 villes où les temps d’attente sont les plus longs au pays se trouvaient en Colombie-Britannique : North Vancouver et Victoria avec des temps d’attente moyens de 160 minutes et 137 minutes, respectivement.

Falcon a déclaré qu’un gouvernement sous sa direction ferait “toute une série de choses” pour améliorer le système et être mesuré par ses résultats.

“Nous ne ferions pas que des annonces”, a-t-il déclaré. “Nous retrousserions nos manches et nous nous efforcerions d’apporter les changements que vous devez apporter pour vous assurer d’obtenir des résultats différents.”

Falcon, qui s’est adressé aux médias avant le discours du Trône de lundi, a également profité de l’occasion pour parler du prochain sommet sur les soins de santé le 7 février auquel participeront le premier ministre Justin Trudeau et les dirigeants provinciaux et territoriaux.

Il a dit qu’il demanderait au gouvernement fédéral un soutien supplémentaire axé sur l’innovation et les résultats.

«À l’heure actuelle, donner plus d’argent à ce gouvernement néo-démocrate, alors que nous avons vu pendant six ans une détérioration des résultats dans chaque mesure du système de santé, ne sera pas une bonne chose.»

Falcon a également appelé plus tard à une bureaucratie allégée des soins de santé.

Black Press Media a contacté le gouvernement provincial pour commentaires.

