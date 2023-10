La Colombie-Britannique a doublé son ancien record d’incendies de forêt. Les experts disent que nous pouvons agir maintenant pour ralentir la crise

C’est officiel : la Colombie-Britannique a désormais plus que doublé le précédent record de superficie brûlée au cours d’une seule saison d’incendies de forêt.

Alors que les conditions météorologiques extrêmes du changement climatique rendent de plus en plus probables des étés destructeurs comme celui de cette année, l’organisme indépendant de surveillance des forêts de la province appelle à des mesures radicales pour rendre nos paysages plus résistants au feu.

« L’urgence est vraiment regrettable. Les chiffres de cette année sont dévastateurs. Les victimes et les pertes de vies humaines sont horribles », a déclaré Keith Atkinson, président du Forest Practices Board à CBC News.

Environ 28 500 kilomètres carrés de la Colombie-Britannique ont brûlé jusqu’à présent cette année, soit un bond considérable par rapport aux 13 500 qui ont brûlé en 2018. Deux pompiers sont morts dans l’exercice de leurs fonctions et quatre autres sous-traitants ont été tués dans un accident de voiture alors qu’ils rentraient chez eux après avoir quitté la Colombie-Britannique. emploi.

Et ce n’est pas seulement la Colombie-Britannique. Il s’agit de la pire saison d’incendies de forêt que le pays tout entier ait connue dans l’histoire moderne.

Atkinson a décrit 2023 comme une année « alarmante » en matière d’incendies de forêt, mais a déclaré que cela n’était pas nécessairement un choc.

« Nous savons qu’il existe une énorme quantité de combustible forestier et qu’il y a un risque élevé d’incendies de forêt dans toute la province, donc je ne suis pas totalement surpris. »

Les experts en incendies de forêt affirment que des décennies de tactiques zélées de suppression des incendies et de stratégies de gestion forestière ont laissé le paysage jonché de végétation prête à s’enflammer.

En juin, alors que la saison des incendies de forêt s’intensifiait, le Forest Practices Board a publié un rapport appelant le gouvernement de la Colombie-Britannique à prendre « des mesures audacieuses et immédiates » changer la façon dont les terres de la province sont gérées.

Il exhorte la province à rejeter les pratiques de statu quo qui excluent le feu autant que possible et à privilégier les monocultures denses d’arbres à feuilles persistantes économiquement précieux mais hautement inflammables, et à évoluer vers un monde où les gens peuvent coexister en toute sécurité avec le feu.

« Dépenser l’argent du mauvais côté du problème »

L’ampleur de la tâche proposée est énorme. Selon le rapport, environ 45 pour cent des terres publiques de la Colombie-Britannique, soit plus de 390 000 kilomètres carrés, présentent un risque d’incendie extrême ou élevé.

Mais le coût de l’inaction est encore plus immense, affirme le Forest Practices Board. Non seulement des vies, des habitations, la santé humaine et les moyens de subsistance sont en danger, mais la lutte contre les incendies modernes a un coût élevé.

Jusqu’à présent cette année, les efforts de lutte contre les incendies en Colombie-Britannique ont coûté plus d’un milliard de dollars. En comparaison, seulement 72 millions de dollars ont été dépensés depuis 2018 pour éliminer les carburants potentiels de 260 kilomètres carrés, selon le rapport du conseil.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a attiré l’attention sur ce déséquilibre lors d’une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, où on lui a demandé de parler de l’incendie dévastateur de McDougall Creek, survenu cet été.

« Plus de 20 millions de dollars ont été dépensés en réaction à mon incendie, sans parler des pertes d’assurance, qui pourraient être le triple de ce montant », Brolund a déclaré au public .

« Qu’aurions-nous pu accomplir si nous avions utilisé la même somme d’argent de manière proactive ? Nous dépensons l’argent du mauvais côté du problème. »

Un incendie de forêt brûle près d’une maison dans la ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, le 18 août 2023. Selon le rapport du Forest Practices Board, environ 45 % des terres publiques de la Colombie-Britannique, soit plus de 390 000 kilomètres carrés, sont exposées à un risque extrême ou élevé. de feu. (Ben Nelms/CBC)

Les recommandations du Forest Practices Board vont bien au-delà de « l’interface entre les zones sauvages et les zones urbaines » entourant les maisons et les entreprises qui ont traditionnellement été ciblées par les incendies. des programmes de prévention comme Intelli-feu .

« Le travail Firesmart est extrêmement important et précieux », a déclaré Atkinson. « Mais ceux [programs] ne suffisent pas. »

Son organisation souhaite que des mesures soient prises à l’échelle du paysage plus large, loin des communautés humaines.

Cela comprend des mesures telles que l’éclaircie des forêts, l’encouragement de la croissance d’espèces à feuilles larges plus résistantes au feu comme le tremble au lieu de les détruire activement, la création de coupe-feu et la réalisation plus fréquente de brûlages dirigés et culturels autochtones.

Atkinson dit que l’objectif est de garantir que lorsque de petits incendies sont déclenchés dans la nature, les conditions ne leur permettent pas de prendre de la vitesse et de devenir « catastrophiques » à l’approche des communautés.

« L’un des enjeux transformateurs de notre époque »

Ces objectifs s’alignent assez étroitement sur ceux qui sont ressortis des conversations avec des experts et des membres de la communauté menées par l’Initiative d’atténuation des incendies de forêt au Centre pour le dialogue de l’Université Simon Fraser, selon la directrice associée Yolanda Clatworthy.

« Je pense que ce sera malheureusement l’une des questions de transformation de notre époque, mais… je pense qu’il y a beaucoup de bonne dynamique », a-t-elle déclaré.

Son groupe prévoit de publier la semaine prochaine un rapport contenant un certain nombre de recommandations pour l’avenir, notamment les stratégies de gestion forestière à grande échelle à l’échelle du paysage et l’augmentation des brûlages planifiés recommandés par le Forest Practices Board.

Il faudra également impliquer l’industrie forestière dans le débat, ainsi que le grand public.

« Ce que nous entendons par là, c’est une meilleure compréhension du changement de paradigme critique que nous vivons et la reconnaissance du fait que ce n’est plus le feu ou pas de feu comme choix dans le paysage », a déclaré Clatworthy.

« C’est plutôt : quel type de feu voulons-nous dans le paysage et comment pouvons-nous utiliser le feu à notre meilleur avantage ? »

La caserne de pompiers de Scotch Creek, en Colombie-Britannique, est photographiée après avoir été détruite par un incendie de forêt en août. (Ben Nelms/CBC)

Cette semaine, à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, la chef du Parti vert, Sonia Furstenau, a confronté le ministre des Forêts, Bruce Ralston, sur la manière dont son gouvernement envisage de prévenir de futures urgences liées aux incendies de forêt.

Elle a fait écho aux propos de Jason Brolund à l’ONU, en demandant : « Pense-t-il que ce gouvernement a dépensé des fonds de forêt du bon côté du problème ? »

Ralston a répondu en vantant des programmes comme Firesmart, disant aux députés : « Il y a un grand enthousiasme pour l’expansion de ces programmes. »

Le gouvernement provincial n’a pas encore répondu aux recommandations du Forest Practices Board.

Dans une déclaration écrite, Ralston a déclaré à CBC : « Je reconnais et apprécie le travail du Forest Practices Board », ajoutant que des points importants étaient contenus dans le rapport publié en juin.

Ralston a déclaré que la province élabore des plans de gestion forestière à l’échelle du paysage pour faire face aux risques d’incendies de forêt et élargir les programmes culturels et de brûlage dirigé.

« Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, et nous continuerons à agir avec nos partenaires et prendrons les mesures essentielles pour renforcer la planification, la préparation et la réponse aux incendies de forêt », a déclaré Ralston.