La Colombie accepte un cessez-le-feu avec les cinq plus grands groupes armés

Le gouvernement colombien a convenu d’un cessez-le-feu de six mois avec les cinq plus grands groupes armés opérant dans le pays, a annoncé le président Gustavo Petro le soir du Nouvel An.

La trêve était l’objectif principal de la politique de “paix totale” de Petro, qui vise à mettre fin au conflit armé du pays, qui perdure malgré la dissolution des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2017. Selon l’Institut d’études sur le développement et la paix (Indepaz), un groupe de réflexion indépendant, les groupes armés opérant toujours en Colombie, le plus grand producteur de cocaïne au monde, sont enfermés dans des conflits meurtriers concernant les revenus du trafic de drogue et d’autres activités illégales. « Nous avons convenu d’un cessez-le-feu bilatéral avec l’ELN, la Deuxième Marquetalia, l’État-major central, l’AGC et les Forces d’autodéfense de la Sierra Nevada du 1er janvier au 30 juin 2023, prorogeable en fonction de l’avancement des négociations, », a tweeté Petro. Malgré les efforts du gouvernement pour négocier avec les différents groupes armés colombiens, qui comprennent un total combiné de plus de 10 000 combattants, il n’a jusqu’à présent pas réussi à contenir la spirale de la violence qui engloutit le pays. Indepaz a enregistré près de 100 massacres l’année dernière. 50 ans de conflit L’Armée de libération nationale (ELN), dernière insurrection reconnue dans le pays, négocie avec le gouvernement depuis novembre. Les groupes Segunda Marquetalia et Estado Mayor Central – des factions dissidentes des FARC qui ont rompu avec le pacte de paix de 2016 – ont eu des entretiens séparés avec le gouvernement. AGC, le plus grand gang de drogue du pays, est composé des restes de paramilitaires d’extrême droite qui se sont démobilisés au début des années 2000. Le gouvernement offre aux groupes “un traitement bienveillant du point de vue judiciaire” pour les acteurs armés “en échange d’une restitution des actifs, d’un démantèlement de ces organisations et de la possibilité qu’elles cessent d’exercer ces économies illicites”, a récemment déclaré le sénateur Ivan Cepeda. a déclaré à l’AFP. Certains dissidents ont refusé de déposer les armes aux côtés de leurs camarades des FARC il y a six ans, lorsque la redoutable armée rebelle a signé l’accord avec Bogota pour mettre fin à plus de cinq décennies de conflit. La Colombie a subi plus de 50 ans de conflit armé entre l’État et divers groupes de guérilleros de gauche, de paramilitaires de droite et de trafiquants de drogue. Lorsqu’il a pris le pouvoir en août dernier, Petro, le premier président de gauche du pays, s’est engagé à négocier avec tous les groupes armés colombiens dans le cadre d’une politique de « paix totale ». Il existe actuellement environ 90 groupes politiques et criminels opérant dans le pays, selon Indepaz. (AFP)

