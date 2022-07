La Colombie a besoin de changements dans sa politique en matière de drogue pour mettre fin à la violence interne, selon une commission vérité

Les dirigeants colombiens doivent reconnaître comment le trafic de drogue a pénétré la culture, l’économie et la politique du pays et comment la guerre mondiale contre la drogue alimente son conflit armé interne, a déclaré mardi la commission vérité colombienne dans un rapport tant attendu.

La commission, créée dans le cadre d’un accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), désormais démobilisés, a exhorté le pays à réévaluer le rôle de la drogue dans son conflit interne qui dure depuis près de 60 ans.

Parmi les recommandations de la commission figurent des appels à mettre en œuvre des changements substantiels dans la politique des drogues en mettant l’accent sur la réglementation, et à mener une conversation mondiale sur les changements de politique.

D’autres recommandations incluaient l’avancement des pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale (ELN), la lutte contre la corruption et la garantie de la qualité de vie et de la dignité pour toutes les communautés.

Le président élu Gustavo Petro a assisté à la présentation et s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations.

“Ces recommandations deviendront un succès dans l’histoire de la Colombie”, a déclaré Petro, un ancien membre des rebelles du M-19, ajoutant que les cycles de vengeance doivent cesser.

Certains combats continuent

De 1985 à 2018, 450 664 personnes ont été tuées dans le conflit, selon la commission vérité, tandis que 55 770 ont été enlevées entre 1990 et 2018.

Plus de 7,7 millions de personnes ont été déplacées de 1985 à 2019 et 121 768 ont disparu entre 1985 et 2016, selon la commission.

Malgré l’accord de paix, qui a mis fin au rôle des FARC dans le conflit, les combats se poursuivent dans certaines parties de la Colombie entre les rebelles de gauche de l’ELN et les combattants des FARC qui rejettent l’accord, ainsi que les gangs criminels et l’armée.

La commission a eu trois ans pour enquêter sur la vérité sur ce qui s’est passé pendant le conflit armé et offrir une explication générale de la façon dont les atrocités se sont produites.

Le rapport de plus de 1 000 pages comprenait des heures de témoignages lors d’audiences privées et publiques, où les auteurs et les victimes ont parlé dans des récits souvent émouvants.

Un chien renifleur de drogue vérifie des barils qui, selon les autorités, contiennent de la cocaïne dissoute dans des engrais chimiques et du miel, à Carthagène, en Colombie, le 4 février. (Luis Jaime Acosta/Reuters)

Le trafic de drogue et la guerre contre la drogue ont contribué à la dégradation et à l’extension du conflit en une guerre totale, selon le rapport.

La Colombie, un important exportateur de cocaïne, a rejoint la guerre contre la drogue dans les années 1980 sous la pression des États-Unis et continue de faire face à une pression constante des États-Unis pour éradiquer la coca, l’ingrédient principal de la cocaïne, et lutter contre le trafic, selon le rapport.

L’actuel président Ivan Duque, dont le mandat se termine officiellement en août, n’était pas présent.