L’orbite terrestre basse – qui abrite des satellites, des engins spatiaux et la Station spatiale internationale – est pleine de débris. Et un quasi-accident palpitant entre un corps de fusée et un satellite mort le 27 janvier montre à quel point il est devenu junky autour de notre planète.

Dans une série de tweets la semaine dernière, la société de suivi des débris spatiaux LeoLabs a expliqué ce qui s’est passé.

Deux morceaux de débris spatiaux russes, un corps de fusée SL-8 et le défunt satellite Cosmos 2361, se sont approchés à environ 6 mètres (20 pieds) l’un de l’autre, avec une marge d’erreur de quelques dizaines de mètres. “Trop proche pour le confort”, a tweeté LeoLabs.

Trop proche pour le confort… 😳 Deux grands objets disparus dans #LEO se sont manqués de peu ce matin – un corps de fusée SL-8 (16511) et Cosmos 2361 (25590) se sont croisés à une altitude de 984 km. 🚀⚠️ #SpaceDebris pic.twitter.com/pF9o6BuZ5Q — LeoLabs (@LeoLabs_Space) 27 janvier 2023

LeoLabs a déclaré que le quasi-accident s’est produit dans ce qu’il appelle un “mauvais quartier”, une zone d’orbite avec beaucoup d’objets abandonnés.

“Nous avons identifié ce type de collision – entre deux objets abandonnés massifs – comme un” pire scénario “car il est largement hors de notre contrôle et entraînerait probablement un effet d’entraînement de collisions dangereuses”, a déclaré le la société a tweeté. Une collision aurait pu créer des milliers de nouveaux fragments. Plus de débris signifie plus de chances de futures collisions en orbite.

L’ISS et les satellites et engins spatiaux fonctionnels ont une chance de s’éloigner des objets dangereux. L’ISS effectue des manœuvres d’évitement de collision au besoin. Par exemple, il a esquivé un morceau de débris spatial russe à la fin de 2022. Mais les objets obsolètes comme le corps de la fusée et le satellite ne peuvent pas s’écarter l’un de l’autre.

L’appel rapproché est un rappel brutal de la façon dont l’orbite devient de plus en plus encombrée. LeoLabs a appelé à des efforts d’atténuation et d’assainissement des débris, y compris des investissements dans des missions d’élimination des débris, pour lutter contre le problème. Les chercheurs étudient les technologies potentielles d’élimination des débris, d’un griffe géante à un harpon. En attendant, les déchets ne cessent de s’accumuler.