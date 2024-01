La collision de Caitlin Clark avec un fan soulève des inquiétudes devant les tribunaux. Les conférences répondront-elles ?

Le visuel de l’un des athlètes les plus populaires du pays jeté au sol après qu’un fan qui regardait son téléphone soit entré en collision avec elle alors qu’il prenait d’assaut le terrain, cela nous a brutalement rappelé les dangers auxquels les athlètes sont confrontés lorsque la foule devient incontrôlable.

La superstar de l’Iowa, Caitlin Clark, a été secouée mais n’a pas été blessée lors de la collision survenue dimanche alors qu’elle se dirigeait vers les vestiaires avec ses coéquipiers à la suite d’un 100-92 défaite contre alors-No. 18 État de l’Ohio à Colomb.

C’était la deuxième fois en moins de deux semaines que les fans prenaient d’assaut le terrain à la fin d’un match du Big Ten. Cela s’est produit le 9 janvier à Lincoln lorsque les hommes du Nebraska renversé alors-Non. 1Purdue. L’entraîneur des Chaudronniers, Matt Painter, a déclaré que le personnel de gestion du match devait ensuite être mieux préparé pour protéger les athlètes pris dans l’agitation.

Sur les six grandes conférences de basket-ball, quatre écoles hôtes ont reçu une amende pour avoir échoué à garder les fans hors du terrain. Ce n’est pas le cas de l’ACC et du Big Ten.

« Nous essayons de ne pas adopter une politique trop sévère de recours aux tribunaux pour un problème qui n’existe pas nécessairement. … Je ne veux pas nuire injustement financièrement aux départements sportifs déjà à court d’argent », a déclaré lundi Scott Markley, vice-président des communications stratégiques de Big Ten, dans une interview avec l’Associated Press.

“Mais nous avons une politique”, a-t-il déclaré. «Mais en général, cela dépend de la politique de l’école, des forces de l’ordre locales, de savoir ce qui est le mieux pour leurs fans, leurs étudiants-athlètes et leurs officiels. Et nous surveillons toujours ces choses et discutons si nous devons procéder à des ajustements dans l’intérêt d’un environnement sûr.

Jan Jensen, entraîneur-chef associé de l’Iowa, a déclaré lundi à l’AP que Clark n’avait signalé aucune séquelle de la collision. Clark est le régnant joueur national de l’année et est sur le point de devenir le meilleur buteur de tous les temps en basketball féminin de Division I.

“Lorsque vous avez un athlète qui frappe le gazon – mais que vous avez sans doute l’athlète universitaire le plus en vue – cela pourrait déclencher le débat sur ce que nous devons faire avec cela”, a déclaré Jensen.

Markley a déclaré que le manuel de gestion des jeux du Big Ten traite de la sécurité. En lisant le manuel, il a déclaré que « les institutions hôtes doivent assurer une sécurité et une protection adéquates aux équipes et aux officiels en visite ainsi qu’à leurs véhicules dès leur arrivée sur le campus et jusqu’à leur départ ».

Markley a déclaré que les établissements «seront tenus responsables des sections d’étudiants et de groupes parrainés par l’école qui attaquent ou distinguent les étudiants-athlètes. Une institution qui ne se conforme pas à cette politique sera soumise à un examen et à des mesures de la conférence.

Markley a déclaré que la première infraction entraîne une notification privée à l’institution. La deuxième infraction amène la reconnaissance publique d’un problème institutionnel. Une amende pourrait être imposée pour une troisième infraction, a déclaré Markley.

Mis à part le fait de dire que la sécurité des étudiants-athlètes est « de la plus haute importance », le Big Ten n’a pas commenté directement la collision du fan avec Clark.

Le Big 12 a condamné l’UCF à une amende de 25 000 $ pour une prise d’assaut devant le tribunal. une surprise du Kansas lors d’un match masculin le 10 janvier.

La Conférence du Sud-Est prévoit une amende à plusieurs niveaux en cas de prise d’assaut sur le terrain ou devant le tribunal : 100 000 $ pour la première infraction, 250 000 $ pour la deuxième et 500 000 $ pour les infractions ultérieures. La politique a commencé avec la saison 2023-24, toutes les écoles repartant sur une table rase.

Le Pac-12 impose des amendes de 25 000 $ pour une première infraction, de 50 000 $ pour la deuxième et de 100 000 $ pour la troisième. Le Big East inflige une amende de 5 000 $ aux écoles.

Les femmes de Caroline du Sud ont une corde jaune qui entoure le terrain après chaque match à domicile, qu’il soit gagné ou perdu. Les fans attendent pendant que les joueurs viennent prendre des selfies avec les participants.

Quand le nord-ouest bouleversé Purdue Le 1er décembre, presque tous les joueurs et le personnel de Purdue étaient en route vers les vestiaires lorsque les Wildcats ont tiré des lancers francs avec moins d’une seconde à jouer. Les supporters se sont précipités sur le terrain au buzzer.

Les joueurs et le personnel de Purdue étaient toujours sur le terrain à l’expiration du temps imparti au Nebraska, où même l’entraîneur en chef du football, Matt Rhule, faisait partie de la foule qui se rendait sur le terrain.

“Nous devons donc faire quelque chose contre les tempêtes sur le terrain, les gars”, a déclaré Painter après le match. « Je ne sais pas pourquoi les institutions ne sont pas prêtes pour cela. Que pensais-tu qu’il allait se passer ? Faites passer le message, faites passer le message avant que quelqu’un ne soit blessé.

« Un étudiant du Nebraska devrait pouvoir prendre d’assaut le tribunal, n’est-ce pas ? Genre, on est cool, préparez-vous, si c’est ce que vous comptez faire. Nous avons donc du mal dans notre conférence avec cela.

Painter a déclaré que les écoles doivent prendre des mesures pour maintenir l’ordre, qu’il s’agisse de bloquer le terrain ou de créer une plus grande présence policière.

“Il ne s’est rien passé”, a-t-il déclaré ce soir-là, “mais quelque chose va se passer”.

___

Le rédacteur d’AP Sports, Pat Graham, du Colorado, a contribué.

___

