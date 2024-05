Actualités américaines





Le collègue de la star de « General Hospital », Johnny Wactor, qui le tenait alors qu’il était mourant, a fustigé le « lâche » insensé qui a tué l’acteur par balle dans le centre-ville de Los Angeles.

Anita Joy a détaillé l’horrible tragédie après que les deux hommes ont terminé leur quart de travail de barman et se dirigeaient vers leur voiture vers 3 heures du matin samedi.

Wactor, 37 ans, est décédé alors qu’il protégeait Joy des trois voleurs armés qui l’avaient abattu à cause du pot catalytique de sa voiture.

La collègue de Johnny Wactor, Anita Joy, a fustigé le « lâche » insensé qui a tué l’acteur par balle. Anita Joy / Instagram

« J’ai eu besoin de prendre un peu de temps pour me ressaisir et reprendre mes pensées », commença Joy. Publication Instagram mercredi. « J’étais avec Johnny dans ses derniers instants et je suis là pour être sa voix après des événements aussi inimaginables. »

« Il a été tué de manière insensée par un lâche qui a réagi sans se soucier de la vie magnifique qu’il menait. Alors je suis en colère, je suis triste et je suis tous les sentiments et une fois… mais surtout, je suis là pour la justice de Johnny.

Joy a expliqué qu’elle et Wactor, avec qui elle était amie depuis 8 ans, quittaient leur service de barman ensemble et se dirigeaient vers leur voiture lorsqu’ils ont remarqué que quelqu’un trafiquait son véhicule.

« Nous nous sommes approchés prudemment des hommes, nous demandant ce qu’ils faisaient, pensant d’abord que la voiture était remorquée », a-t-elle écrit.

« Nous ne représentions aucune menace et Johnny a gardé son sang-froid comme il l’a toujours fait, déclarant simplement que c’était sa voiture et qu’ils devaient partir. Les mains ouvertes à ses côtés en paix.

Anita Joy a détaillé l’horrible tragédie qui a eu lieu après que les deux hommes aient terminé leur quart de travail de barman samedi. Anita Joy / Instagram

Joy a déclaré que l’acteur se tenait entre elle et l’homme qui l’avait tué.

« Alors que j’entendais le coup de feu retentir dans la nuit, il est retombé avec force dans mes bras », a-t-elle poursuivi. «Alors que je l’attrapais, j’ai crié ‘Chérie, ça va ?!’ Et il a seulement répondu : « Non ! Tir!’ Nous sommes tombés dans la rue où j’ai poussé mes jambes sous lui et j’ai essayé de maintenir son corps debout tout en criant à l’aide et en lui criant de rester avec moi.

L’agent de sécurité du bar s’est précipité après avoir appelé le 911. Ils ont pratiqué la RCR de Wactor en attendant l’arrivée des services d’urgence.

Wactor, 37 ans, est décédé alors qu’il protégeait Joy des trois voleurs armés qui l’avaient abattu à cause du pot catalytique de sa voiture. Anita Joy / Instagram

Joy a déclaré qu’elle et l’agent de sécurité, nommé Bryan, avaient « attaché ma veste en jean » autour de Wactor pour arrêter le saignement.

«C’était une blessure trop rapprochée, trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon dieu, il s’est battu pour rester», a-t-elle écrit. « J’ai le cœur brisé et je suis très en colère. »

« Ma seule paix est que j’étais avec lui et cela ne lui est pas arrivé seul – ma seule autre paix sera de voir ces horribles hommes traduits en justice », a-t-elle ajouté.

« Absolument l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu », a déclaré Joy à propos de Wactor. Anita Joy / Instagram

Joy a ensuite rendu hommage à Wactor, louant sa « nature authentique ».

«Son énergie était magnétique et vous attirait sans effort – vous étiez en sécurité avec lui», a-t-elle écrit.

« Il a traité tout le monde avec amour, respect, compassion et il vous a vraiment « vu ». Il était beau, maladroit comme l’enfer, plein d’éthique de travail et de valeurs.

Joy et Wactor étaient amis depuis 8 ans. Anita Joy / Instagram

« J’espère que le timbre de sa voix disant qu’à chaque fois que je l’ai vu ne quittera jamais ma mémoire », a-t-elle poursuivi, ajoutant : « Un simple regard dans ses grands yeux bleus, suivi d’un grand sourire maladroit, Johnny vous a fait l’aimer instantanément. . Absolument l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu.

«Je suis tellement reconnaissant d’avoir fait partie de son monde et lui, du mien. Mon cœur est brisé par sa perte mais je crois que j’ai gagné le meilleur ange gardien qui soit. Je t’aime Johnny Wacky », a ajouté Joy.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}