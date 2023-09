La collègue de Diana Ramos s’exprime après qu’une hôtesse de l’air d’American Airlines ait été retrouvée morte avec une chaussette dans la bouche à l’hôtel

Une hôtesse de l’air d’American Airlines retrouvée morte dans une chambre d’hôtel avec une chaussette dans la bouche a été identifiée alors que la police enquête sur sa mort « suspecte ».

Diana Ramos, 66 ans, est la femme trouvée dans une chambre du Marriott près de l’aéroport international de Philadelphie lundi vers 22h45, selon la police.

Diana Ramos, 66 ans, a été désignée comme étant l’hôtesse de l’air retrouvée dans sa chambre d’hôtel avec une chaussette fourrée dans la bouche. Crédit : facebook/Diana-Ramos

Le corps de Ramos a été retrouvé au Marriott après qu’elle n’ait pas pu vérifier deux jours plus tôt Crédit : WPVI-TV

La police a déclaré que sa mort était suspecte et faisait toujours l’objet d’une enquête. Crédit : facebook/Diana-Ramos

Le corps de la femme est maintenant entre les mains du médecin légiste afin de déterminer la cause et les modalités du décès.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment, mais WPVI a rapporté que la police pensait que sa mort était suspecte.

Il n’y avait aucun signe d’effraction ni aucune preuve de lutte, a déclaré l’inspecteur en chef de la police de Philadelphie, Scott Small.

Aucune arme n’a été retrouvée sur place non plus.

Small a ajouté que Ramos prenait « plusieurs médicaments » au moment de son décès.

Des flacons scellés de médicaments sur ordonnance ont été trouvés dans la pièce.

Le corps de Ramos a été retrouvé après qu’elle n’ait pas quitté l’hôtel deux jours plus tôt.

Les responsables ont confirmé mardi que Ramos travaillait comme agent de bord pour American Airlines.

Ramos travaillait pour la compagnie aérienne depuis 25 ans et aurait été en escale à Philadelphie après avoir travaillé sur un vol en provenance de Los Angeles lorsqu’elle est décédée.

« Tout le monde essaie encore de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi son équipage vient de la quitter », a déclaré à People une source qui travaille également pour la compagnie aérienne en tant qu’hôtesse de l’air.

« Beaucoup de pièces mobiles et de questions en ce moment », a ajouté la personne. « Très triste. »

Avant que l’identité de Ramos ne soit rendue publique, American Airlines a publié une déclaration.

« Nous sommes dévastés par cette nouvelle. Nos pensées vont à la famille et aux collègues, et nous faisons tout notre possible pour garantir que toutes les personnes concernées bénéficient du soutien dont elles ont besoin pendant cette période difficile », indique le communiqué.

« Nous continuerons à coopérer pleinement avec les forces de l’ordre locales dans leur enquête. »