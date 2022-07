La collection Star Wars Retro revient aux années 70 avec le multipack « A New Hope »

Les collectionneurs de Star Wars qui aiment leurs écrans un peu plus old-school seront ravis. Hasbro revient au début avec son multipack Retro Collection: A New Hope, inspiré des figurines d’action originales de Kenner Star Wars des années 1970, que CNET peut révéler en exclusivité.

Hasbro



Le fabricant de jouets a montré le multipack et d’autres figurines lors de son panel du vendredi Star Wars au San Diego Comic-Con.

Ce multipack comprend six figurines à l’échelle de 3,75 pouces : Ben (Obi-Wan) Kenobi, C-3PO, R2-D2, un commandant du Death Squad, un Jawa et un Tusken Raider. Les personnages étaient disponibles dans la ligne vintage originaleet Hasbro a reproduit l’esthétique, l’articulation et l’emballage des personnages anciens pour sa collection rétro.

Le multipack coûtera 95 $ et devrait être expédié au printemps 2023. Il devrait être disponible en précommande exclusivement sur ShopDisney.com samedi à 14 h 00 (17 h HE).

Au cas où vous vous poseriez des questions sur les autres personnages bien-aimés de A New Hope, ils sont disponibles dans un multipack séparé. Il comprend Dark Vador, un Stormtrooper, Luke Skywalker, la princesse Leia, Chewbacca et Han Solo, et est . Il vous coûtera 69 $ et devrait être expédié en octobre.