La collection Pretty Basic x Tarte d’Alisha Marie et Remi Cruz est arrivée!

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Contenu, bébé, contenu!

Les hôtes du Assez basique Podcast Alisha Marie et Remi Cruz plongent dans l’espace beauté! En collaboration avec Tarte, les créateurs numériques toujours relatables viennent de sortir l’ensemble de maquillage de nos rêves, et c’est seulement 35 $!

Fidèle au style et à l’amour des hôtes de podcast pour les neutres, la collection Pretty Basic x Tarte comprend une palette pour les yeux et les joues avec 6 ombres fumées et neutres, un surligneur et une poudre bronzante pour vous aider à obtenir un éclat radieux. En plus de la palette, vous obtiendrez également une huile pour les lèvres Vegan Mini Lip Sip pour une moue parfaite et un mascara 4-en-1 vegan Lights, Camera, Lashes ™ au format voyage, vous serez donc prêt pour un contenu tirer à tout moment.

Pour mettre la main sur Collection Pretty Basic x Tarte, dirigez-vous vers Ulta ou Tarte AU PLUS VITE!