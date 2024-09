La collection Moncler du designer d’Apple Jony Ive est géniale

Lorsque vous réunissez Moncler et Jony Ive, le créateur légendaire d’Apple et cofondateur du « collectif créatif » LoveFrom, dans une même pièce, à quoi pouvez-vous vous attendre, à part des vêtements d’extérieur outrageusement élégants ? Car c’est l’intégralité de la collection LoveFrom, Moncler, qui pourrait très bien passer pour des vêtements d’extérieur Apple.

Portée pour la première fois en vrai par Odell Beckham Jr. des Dolphins de Miami le 22 septembre, la ligne LoveFrom, Moncler est aussi extrêmement impertinente qu’elle le paraît. Pas mal pour les toutes premières créations de vêtements d’extérieur d’Ive. Je l’ai eu en une seule fois !

La collection concise LoveFrom, Moncler d’Ive comprend une poignée de pièces de superposition intelligentes dans des teintes pastel de style iMac, toutes si outrageusement bien pensées qu’en surface, tout semble si simple.

Ces trois pièces superposées ont en fait été conçues à partir du tissu, littéralement : leur construction est façonnée à partir d’un nylon recyclé, teint en fil et tissé sur métier à tisser développé exclusivement pour LoveFrom, ce qui permet de créer la veste de terrain, le gilet et le poncho sans une seule couture en vue. Cela crée un drapé pur et constitue, humblement, une prouesse d’ingénierie.

Chaque vêtement est également créé pour être superposé de manière similaire, avec une pièce s’empilant soigneusement sur l’autre pour créer une coque résistante aux intempéries, bien que toutes les pièces soient suffisamment subtilement élégantes pour être portées seules.

Mais le détail le plus intrigant de la collection se trouve sans doute à la surface.

Vous voyez ce petit bouton argenté ? C’est un témoignage de l’approche pratique et inimitable d’Ive en matière de conception. C’est l’homme qui se cache derrière l’iPod et ses molette cliquable sans égalsouviens-toi.

Le bouton « Duo » est composé de quatre métaux et d’un aimant, permettant aux vêtements de glisser les uns sur les autres en toute simplicité.

C’est le fruit de plusieurs mois d’expérimentation de la part d’Ive, non seulement parce que LoveFrom a « conçu et fabriqué une série de nouveaux processus et machines » pour créer ce petit miracle, mais aussi parce qu’il a recherché le bon mélange et la bonne forme pour créer ce que le communiqué de presse de Moncler appelle un « clic satisfaisant ».

Parce que, comme personne ne le sait mieux qu’Ive (à l’exception peut-être de Dieter Rams), un gadget n’est bon que dans la mesure où il contient les plus petits détails.

« Les personnes avec qui je travaille sont devenues plus importantes pour moi que ce sur quoi je travaille », a déclaré Ive dans un communiqué. « Nous avons beaucoup appris l’un de l’autre et je suis particulièrement heureux que cette modeste collection marque le début d’une collaboration à long terme. »

Attendez-vous donc à des vêtements d’extérieur plus ingénieux de la part d’Ive et de Moncler à l’avenir. C’est littéralement le gars qui a écrit le livre sur le design d’Apple, tu sais.