La collection LUNAR Remastered arrive sur Switch au printemps 2025

GungHo a annoncé que la série LUNAR arriverait sur Switch via la collection LUNAR Remastered, et son lancement est prévu au printemps 2024. Vous pouvez consulter la bande-annonce de lancement ci-dessus.

Embarquez pour des aventures palpitantes dans les mondes enchanteurs de LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete ! Ces deux JRPG appréciés des joueurs depuis des générations. Désormais, dans cette édition remasterisée définitive, découvrez des graphismes améliorés, un son et des améliorations de qualité de vie qui rendent le voyage encore plus magique.

Cette édition remasterisée apporte une multitude de mises à jour passionnantes, notamment la prise en charge du grand écran, des pixel art améliorés, des cinématiques animées en HD et un tout nouveau doublage en anglais. Les joueurs peuvent choisir de rester à l’ancienne avec les visuels originaux ou d’opter pour une version remasterisée pour un look plus moderne. De plus, une nouvelle fonction de basculement permet aux joueurs d’accélérer les combats, leur donnant plus de contrôle sur le rythme de leur aventure, tandis que des paramètres de stratégie améliorés rendent le combat encore plus pratique. Et pour la première fois dans la série, Lunar sera disponible dans deux langues supplémentaires : l’allemand et le français, aux côtés de l’anglais et du japonais.

Lunaire : L’histoire de Silver Star

Lunar: Silver Star Story commence dans le paisible village de Burg, où un garçon nommé Alex rêve de grandes aventures inspirées du conte du Dragonmaster Dyne. Attirés par l’aventure et les trésors, Alex et ses amis se lancent dans une quête, mais avec l’émergence soudaine de l’Empereur Magique qui souhaite contrôler le monde, c’est à eux de combattre le mal naissant et de sauver le monde du péril.

Lunar 2 : Bleu éternel

Se déroulant 1000 ans après Lunar: Silver Star Story, Lunar 2: Eternal Blue suit un jeune aventurier nommé Hiro, qui rencontre un mystérieux visiteur de l’Étoile Bleue alors qu’il explore une ancienne tour. Nommée Lucia, elle insiste pour être emmenée auprès de la souveraine de leur monde, la déesse Althena. Ensemble, Hiro et Lucia rencontrent les meilleurs alliés, les pires ennemis et les forces de destruction les plus sombres qui menacent la création tout entière.