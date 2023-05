La collection Kerala Story Box office : la star d’Adah Sharma voit un énorme bond le troisième samedi ; pouces plus près pour entrer dans le club des 200 crores

L’histoire du Kerala réalise son rêve même lors de sa troisième semaine de samedi. Le film vole haut car il a gagné un total de 187 crore et se rapproche de 200 crore. Le film a été interdit dans plusieurs États, et malgré toute la controverse autour de ce film de propagande, il a réussi à être le deuxième plus grand film de 2023 après Pathaan de Shah Rukh Khan. Asha Sharma, qui joue un rôle central dans le film, est extrêmement reconnaissante envers le film d’atteindre ses sommets et est heureuse qu’il obtienne la reconnaissance qu’il mérite.

#TheKeralaStory montre sa force sur [third] Sat Biz saute encore une fois [+38.64%] Devrait atteindre les deux chiffres aujourd’hui [Sun]en le rapprochant de 200 cr [Week 3] ven 6,60 cr, sam 9,15 cr. Total : 187,47 cr. #Inde biz. #Box-office pic.twitter.com/2Tap8DS1K7 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 21 mai 2023

Depuis sa sortie, The Kerala Story de Vipul Amrutlal Shah a été au centre de l’attention, et les conversations autour de lui ne ralentissent pas de si tôt. Le film a laissé une impression mémorable sur le public, et les réalisateurs du film voient un bond dans les chiffres du box-office. Le film a ajouté environ Rs 9 crore le jour 16, et les numéros du troisième dimanche du film devraient être à deux chiffres. Le total du film est de Rs 186,32 crore, et il devrait gagner environ Rs 188 crore d’ici la fin du week-end. Ceux-ci sont exceptionnels pour un film avec un budget d’environ Rs 20 crore. L’image a fait ses débuts modérément, mais elle surfe depuis sur une vague, les chiffres des 16e et 17e jours dépassant le jour de l’ouverture. Ceci malgré le fait que Fast X est le leader du box-office du week-end en Inde.

L’histoire du Kerala, réalisé par Sudipto Sen, a fait plusieurs gros titres pour son intrigue intrigante, engageante et poignante qui autonomise les femmes souffrantes tout en abordant la question sensible du recrutement de l’ISIS au Kerala. Bien que le film ait laissé un impact extraordinaire sur le public, son succès au box-office ne ralentira pas de sitôt.