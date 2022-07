La collection d’images Samsung x LIFE apporte des moments emblématiques de l’histoire à The Frame – Samsung Global Newsroom

Le nouveau partenariat de Samsung avec LIFE Picture Collection apporte une archive visuelle du 20e siècle à The Frame

La collection comprend 20 photos intemporelles de moments et de personnages impressionnants, documentant le 20e siècle

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec LIFE Picture Collection pour élargir la collection dynamique d’œuvres d’art qu’elle propose aux consommateurs via son téléviseur Lifestyle primé, The Frame.

LIFE Picture Collection est une archive visuelle des 20e siècle, capturant plus de 10 millions de photographies de personnages et de moments historiques importants. Samsung Art Store a soigneusement sélectionné 20 photographies de la collection, qui seront disponibles dans le monde entier pour les propriétaires1 de The Frame à partir du 28 juillet. Les utilisateurs de Samsung Art Store pourront découvrir l’histoire à travers des images époustouflantes, avec des sujets allant des surfeurs de la côte ouest de la Californie à Pablo Picasso et plus encore.

« Le catalogue d’œuvres d’art de The Frame a énormément augmenté depuis son lancement en 2017, et il s’est également considérablement diversifié depuis lors », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et chef de l’équipe des ventes et du marketing de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Il est important pour nous de rechercher constamment de nouveaux partenaires afin d’offrir aux clients une plus grande sélection d’œuvres d’art de haute qualité, et le partenariat LIFE Picture Collection est capital. L’histoire est enregistrée dans ces photographies, et maintenant les consommateurs peuvent les exposer d’un simple clic, sans jamais mettre les pieds dans une galerie ou un musée.

Grâce à des partenariats comme celui-ci, Samsung vise à rendre l’art plus accessible à tous, permettant une expression unique du goût et l’accès à certaines des œuvres d’art les plus célèbres au monde. La collaboration avec LIFE Picture Collection apporte une nouvelle sélection de pièces d’importance historique à la bibliothèque déjà considérable de peintures, de graphisme et de photographie sur Samsung Art Store. Samsung Art Store prévoit d’introduire plus de photographies des archives de photos emblématiques de LIFE pour rendre la collection plus accessible aux abonnés.

Conçu pour être un téléviseur lorsqu’il est allumé et de l’art lorsqu’il est éteint, The Frame est une toile numérique innovante qui affiche des œuvres d’art du monde entier avec une qualité d’image QLED. Avec Matte Display adopté en 2022 The Frame, les consommateurs peuvent profiter de belles œuvres d’art avec des reflets lumineux considérablement réduits afin qu’ils puissent voir clairement ce qui est à l’écran. Des institutions emblématiques, des collectifs d’art et des artistes indépendants ont tous contribué à la sélection en constante expansion de Samsung Art Store, hébergeant plus de 2 000 œuvres d’art adaptées aux goûts uniques de chacun.

Avec un abonnement gratuit de 2 mois au Samsung Art Store avec 2022 The Frame, les consommateurs peuvent désormais afficher un morceau d’histoire dans leur propre maison dès la sortie de la boîte.

Pour plus d’informations sur The Frame, rendez-vous sur Samsung.com.

1 Un abonnement au Samsung Art Store est requis.