La collection de vélos antiques de cet homme de l’Ontario va vous faire repenser votre prochaine balade à vélo

Depuis le début de sa collection il y a 50 ans, Rick Wolfe possède aujourd’hui plus de 200 vélos et motos datant des années 1800.

Le Komoka, Ont. La collection du résident a tellement grandi qu’il a construit sa maison sur mesure pour le stockage. Désormais, le public est invité à jeter un coup d’œil.

Les points saillants de sa collection sont maintenant exposés dans le cadre de la Cyclisme : une histoire tacite exposition au Centre du patrimoine du comté d’Elgin à St. Thomas jusqu’en août.

Du sol au plafond, l’exposition est remplie de modèles rares et antiques qui montrent l’évolution de la bicyclette des années 1860 aux années 1930 – ainsi que des artefacts historiques allant des photographies aux médailles, outils et costumes.

« C’est presque comme une salle d’exposition de vélos haut de gamme », a déclaré Mike Baker, conservateur du musée au Centre du patrimoine du comté d’Elgin. Il décrit comment certains sont accrochés au mur afin que le spectateur soit entouré de vélos.

Passion pour le cyclisme inspirée par grand-père

L’amour de Wolfe pour le vélo à deux roues a commencé avec son grand-père, un cycliste passionné, qui avait l’habitude de faire du vélo de Londres à Sudbury pour travailler dans les mines, choisissant de continuer à pédaler même après avoir acheté une toute nouvelle voiture.

Inspiré par son grand-père, l’homme maintenant âgé de 66 ans a commencé à collectionner des vélos à 14 ans. Sa passion l’a amené à faire du vélo du nord de Toronto à Philadelphie, plus de 1 100 km sur un cycle à haute roue appelé le penny-farthing.

Sa collection s’étend sur des décennies, en commençant par les premières inventions de vélocipèdes, qui ont ensuite évolué vers des roues hautes et des vélos de sécurité.

La Lamson de 1902, l’une des premières motos au monde, fait partie de l’exposition Cycling: An Unspoken History. (Michelle Both/CBC)

« L’industrie du vélo était très innovante », a-t-il déclaré. « Ils devaient trouver des moyens de vendre leur produit, alors ces inventeurs trouvaient des moyens ingénieux d’inciter le public à acheter leur pièce particulière. »

Il y avait plus de 600 fabricants de bicyclettes dans les années 1890, selon Wolfe. « Pour que quiconque puisse survivre dans cette énorme industrie, il fallait avoir quelque chose d’assez spécial. »

Les vélocipèdes étaient surnommés les « boneshakers »

Le vélo le plus ancien exposé est un vélocipède français de 1869 que Wolfe a acquis lors d’une vente aux enchères il y a environ 5 ans. À l’époque, les habitants apprenaient à rouler dans des écoles de cyclisme, notamment celles de St. Thomas et de Londres, à la fourche de la Tamise, a-t-il déclaré.

Ce n’était pas toujours une conduite fluide dans les rues pavées, c’est ainsi que les vélos ont reçu le surnom de boneshaker, a-t-il déclaré. « Ils vous secoueraient, et si c’était une route mouillée et glissante, le vélo glisserait sous vous et vous tomberiez. Le poids du vélo est supérieur à 100 livres, alors j’imagine que ça fait mal. »

Le collectionneur de cycles Rick Wolfe montre comment changer les vitesses d’un vélocipède de 1869. (Michelle Both/CBC)

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, le cyclisme était généralement un loisir en Amérique du Nord, contrairement à l’Europe où c’était un moyen de transport, a-t-il déclaré.

« Les gens seraient surpris par l’apparition d’un vélo, et si vous ne faisiez pas sonner quelque chose de fort comme une cloche ou une alarme, ils pourraient ne pas s’écarter à temps », a déclaré Baker.

Les sonnettes de vélo s’appelaient des alarmes, et au lieu de feux de vélo, des lanternes éclairaient le chemin. « La plupart des premiers feux de vélo [were] petites lanternes à pétrole. C’est très typique pour les vélos à cette époque », a-t-il déclaré.

Cours d’histoire du cyclisme

Baker a déclaré à travers l’exposition qu’il avait appris à quel point l’équitation sur roues hautes était devenue importante dans la région. « C’était vraiment gros », a-t-il déclaré. « C’était un véritable engouement. »

Dans le comté d’Elgin, il y a quelques « titres de gloire » en ce qui concerne l’histoire du cyclisme local, a déclaré Baker.

La première association cycliste au Canada, appelée la Canadian Wheelmen’s Association, a été fondée à St. Thomas en 1881, a-t-il dit.

« Nous avons quelques personnalités locales qui ont été assez importantes dans l’histoire du cyclisme », a-t-il déclaré, notant Perry Ernest Doolittle, un médecin qui a cofondé l’association.

Mike Baker est conservateur au Elgin County Heritage Centre à St. Thomas. (Michelle Both/CBC)

L’exposition dure jusqu’en août 2023

Le Centre du patrimoine du comté d’Elgin organise un événement cycliste adapté aux enfants avec des démonstrations de conduite à grande roue, une visite d’exposition avec Wolfe le 27 mai de 13 h à 16 h au centre situé au 460 Sunset Dr. à St. Thomas.