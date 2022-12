La collection de photos du musée d’Oswego montre que les résidents locaux ont apprécié et supporté l’hiver ici pendant longtemps – Shaw Local

Peu importe quand vous êtes né, vous savez que l’hiver peut être un sérieux frein.

C’est long. Il fait vraiment froid. Il neige, parfois très fort. Ensuite, vous devez gratter la glace et la neige du pare-brise de votre voiture dans cette neige et vous devez éviter de glisser et de casser quelque chose sur la glace lorsque vous êtes en déplacement. Et tout cela n’est que pour commencer.

Les habitants de la région d’Oswego et du comté de Kendall font face à l’hiver et en tirent le meilleur parti ici depuis près de 200 ans, selon des preuves photographiques déposées au Little White School Museum dans les rues Jackson et Polk près du centre-ville du village.

Trois élèves de la Church School dans la campagne d’Oswego avec leur fort de neige vers 1943. (Little White School Museum)

Au cours des dernières décennies, le musée a amassé une grande collection de photos hivernales locales historiques qui montrent tout, des élèves des écoles locales célébrant Noël dans leurs salles de classe et construisant des forts de neige sur le terrain de l’école, aux enfants et aux adultes laçant leurs patins pour un après-midi amusant. du patin à glace sur la rivière Fox.

La collection de photos, cependant, montre également que les résidents locaux font face aux conditions hivernales du mieux qu’ils peuvent. Il y a des photos de chariots voyageant le long de pistes juste déneigées juste à l’extérieur des limites du village, d’autres chariots coincés dans une neige abondante.

Une neige abondante a recouvert les voies et a ralenti le passage à l’hiver 1917-1918 pour ce chariot Fox & Illinois Union près d’Oswego. (Photo fournie par le Little White School Museum)

Une autre photo montre un piéton solitaire traversant Washington Street à Main Street, se préparant contre un vent froid d’hiver et des chutes de neige.

Un jour de neige en 1943 à l’intersection des rues Main et Washington au centre-ville d’Oswego. (Photo fournie par le Little White School Museum)

Pourtant, une autre photo montre une Ford modèle T à l’air frêle garée le long de la rue Main, juste au sud de la rue Washington, après une chute de neige.

Construite en tant qu’église méthodiste épiscopale en 1850, puis convertie en salle de classe d’école publique pendant 50 ans avant d’être restaurée et transformée en musée communautaire, la Little White School est un projet conjoint de l’association à but non lucratif Oswegoland Heritage Association et du parc Oswegoland. Quartier.

Pour plus d’informations, appelez le musée au 630-554-2999, envoyez un e-mail à info@littlewhiteschoolmuseum.org, ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.