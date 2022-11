La collection de maillots de bain de Disha Patani que vous devez avoir dans votre garde-robe

Dans une tournure des événements choquante, l’acteur de télévision Siddhaanth Vir Surryavanshi est décédé à l’âge de 46 ans. L’acteur se serait effondré dans le gymnase alors qu’il s’entraînait. On rapporte qu’il a subi une crise cardiaque. Il a ensuite été emmené à l’hôpital de Kokilaben où il a été déclaré mort. Des amis comme Sharad Kelkar, Anita Hassanandani et d’autres se sont alors rendus à l’hôpital pour présenter leurs condoléances à la famille. Il laisse dans le deuil sa femme et son enfant. Maintenant, son ami Vishwapreet Kaur a parlé de sa mort.

L’ami de Siddhaanth Vir Surryavanshi, Vishwapreet Kaur, parle de sa mort

Tel que rapporté par Hindustan Times, Vishwapreet Kaur a révélé que Siddhaanth Vir avait été transporté d’urgence à l’hôpital par son entraîneur. Elle a révélé qu’elle lui avait conseillé de faire du yoga, cependant, il a continué à faire de la gym. Elle a également révélé qu’en tant qu’acteur, il subissait beaucoup de stress. Vishwapreet Kaur a été cité en disant: “Nous ne savons pas grand-chose. Nous étions censés nous rencontrer aujourd’hui (vendredi) après le gymnase. Il est même venu chez moi il y a quelques jours. C’est un ami très cher à moi. J’avais l’habitude de dis-lui ki Yoga kar, stress kam hoga. C’était mon seul ami. Je suis sous le choc. Lorsqu’on lui a demandé s’il était stressé, elle a répondu : “Quel acteur ne l’est pas ? Il était très stressé. Cette ville est stressante.”

À propos de sa mort, le cinéaste Vivek Agnihotri a également exprimé son choc. Découvrez son tweet ci-dessous :

C’est si tragique et triste. La course folle pour construire un corps agressif, sans aucun avis médical est si dangereuse. Hyper-Gymming est un phénomène relativement nouveau qui a pris une impulsion folle grâce à Instagram. Il doit être réglementé à coup sûr. La société doit se repenser. Oh, Siddhanth pic.twitter.com/bK0kDA8gIG Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 11 novembre 2022

De nombreux acteurs de télévision ont également pleuré sa disparition.

C’est tellement triste et déchirant #siddhaanthvirsurryavanshi repose en paix mon frère? Sincères condoléances à la famille ??? pic.twitter.com/H4c9mxd4pi Kaaranvir Bohra (@KVBohra) 11 novembre 2022

Vraiment choqué d’avoir lu le décès de Siddhaanth. Mes condoléances aux amis et à la famille. Om shanti pic.twitter.com/VqKKtXjHc2 Gautam Rode (@gautam_rode) 11 novembre 2022

Que son âme repose en paix.