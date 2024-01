La collection de coques CASETiFY pour Samsung Galaxy S24 est désormais en ligne

Ensuite dans notre couverture des nouvelles versions de coques Samsung Galaxy S24, CASETiFY a maintenant a lancé sa nouvelle gamme. Avec son Impact Ring Stand ainsi que les modèles transparents, miroirs et autres, la marque décrit les offres de cette année comme le lancement le plus complet jamais proposé pour l’écosystème Android. La collection est définie sur aller en ligne pour l’achat ce soir et vous pouvez obtenir une ventilation de certains des modèles les plus remarquables ci-dessous.

Coques CASETiFY pour Samsung Galaxy S24

Alors que la marque est devenue connue pour ses collections croisées mettant en vedette des IP populaires comme Spider-Man, Disney et d’autres, elle se concentre, du moins pour l’instant, sur ses conceptions internes allant de ses modèles de protection Impact à certains des modèles les plus novateurs. des versions comme le Ring Stand Case (l’anneau de l’appareil photo sert également de béquille intégrée) et le traitement miroir. Il propose également un anneau magnétique Snappy pour permettre la prise en charge d’accessoires de type MagSafe pour « les étuis et appareils non magnétiques compatibles ».

Un modèle qu’il souligne spécifiquement cette année est son Étui avec support pour bague d’impactqui propose une option 3x de qualité militaire avec l’anneau de caméra susmentionné qui sert également de béquille – il offre jusqu’à 150 degrés d’action de béquille intégrée et vient de remporter 4 prix médiatiques au CES 2024. Il peut résister à des chutes d’au moins 6 pieds, selon des tests internes, et détail pour 80$ à partir de ce soir.

À partir de là, tout tourne autour de son Impact Case standard ainsi que de la variante transparente et du boîtier Mirror avec une structure en polycarbonate revêtue par galvanoplastie. Voici une répartition de chacun :

Cas d’impact 70 $

…des options de personnalisation infinies mais également des capacités de protection fiables, offrant une protection contre les chutes de 8,2 pieds (2,5 m) et 4x normes de qualité militaire (STD-810G).

Étui miroir 70 $

La structure en polycarbonate revêtue par galvanoplastie offre un effet miroir qui ajoute une couche supplémentaire de fonctionnalité au produit en permettant aux utilisateurs de se voir réfléchis sur la surface. Il prend en charge le chargement sans fil et intègre également un trou pour sangle pour accueillir les breloques du téléphone.

Étui transparent 75 $

…se distingue par son matériau optimisé pour éviter le jaunissement et offrir une clarté longue durée. Il est équipé d’une technologie UV Defender, testée contre la lumière UV et les liquides colorants tels que la moutarde, le vin rouge et le café. Il offre la protection la plus solide du marché contre la décoloration, un problème courant parmi les propriétaires de boîtiers transparents. Au-delà d’UV Defender, il possède également une finition résistante aux rayures. En termes de protection, il est livré avec la norme 1x MIL-STD-810G et est capable de résister à des chutes allant jusqu’à 6,6 pieds (2 m). Il prend en charge le chargement sans fil.

Anneau magnétique Snappy 15 $

…compatible avec une large gamme d’appareils Apple et Android, est capable d’ajouter des capacités magnétiques aux appareils ou aux coques de téléphone qui ne sont pas livrés avec lui.

La nouvelle gamme CASETiFY Samsung Galaxy S24 le sera (si ce n’est déjà fait) en direct sur le site officiel ainsi que la vitrine Amazon de la marque ce soir.

