La collection de bougies Harry Potter de Homesick est lancée avec une réduction énorme

Il est assez facile de trouver une bougie sur le thème des nerds de nos jours. Prenez une bougie au caramel au beurre, collez-y un logo Butterbeer et c’est parti pour les courses. Amazon est rempli de bougies génériques contenant des dictons sarcastiques de la part des expéditeurs directs, mais les bougies elles-mêmes ne sont généralement pas si bonnes. Les gens de Homesick l’ont écrasé cette année avec leurs bougies fandom, offrant des parfums de qualité qui correspondent réellement au thème de la bougie et offrant un excellent régal visuel lorsque vous atteignez le fond du pot.

Mercredi, la société annonce une nouvelle collection Harry Potter ainsi qu’une remise importante si vous achetez toute la collection. Chacune des maisons de Poudlard est représentée dans cette collection, en plus d’une grande bougie à trois mèches pour représenter l’école elle-même et d’un astucieux assainisseur d’air pour votre voiture. Si vous prenez les cinq bougies aujourd’hui, vous économisez 50 $.

Voici la répartition de chaque parfum, selon Homesick.

: L’écarlate et l’or accentuent chaque pouce des murs. Des notes de cèdre fumé s’échappent de la cheminée alors que la cannelle étend détermination et bravoure à chaque élève.

: Niché dans les Donjons, à côté du Lac Noir, vit un groupe d’étudiants dont les ambitions sont de premier ordre. La légère odeur de prune noire et de oud donne un ton rusé.

: Une lumière cristalline s’élève à travers les arches de la salle commune, mettant en scène les étudiants à l’intérieur. Un vieux parchemin de bibliothèque se mêle à la sauge purificatrice.

: Foyer des étudiants les plus fidèles et les plus dévoués. La camomille et le sucre brûlé émanent des cuisines tandis que les feuilles de fougère et les pissenlits tombent du plafond.

: Pierre humide et verdure luxuriante entourent le château. Les escaliers mobiles et les fantômes flottants ne sont que le début de la magie à l’intérieur.

: Assis sur une cheminée entouré de livres, composant une chanson pour les nouveaux arrivants. Le premier pas vers la maison de chaque étudiant commence ici.

Si vous rencontrez un choc autocollant, vous n’êtes pas seul. Pour payer la licence officielle, les bougies à thème de Homesick sont toujours un peu plus chères que les versions standard de l’entreprise. Mais au fur et à mesure que les bougies disparaissent, elles durent assez longtemps. Homesick dit que ses bougies sont un mélange de cire de soja avec une mèche 100% coton qui brûlera pendant 60 à 80 heures pour la taille standard et 110 à 150 heures pour la tri-mèche.

Thématiquement, il y a beaucoup à aimer ici. Par exemple, c’est cool Poufsouffle n’est pas seulement une vanille générique comme nous l’avons vu dans tant d’autres collections de parfums. Et lorsque ces bougies brûlent, le dos de l’étiquette révèle des œuvres d’art très cool à aligner avec l’option que vous choisissez, ce qui en fait de superbes pièces d’affichage artistiques sur des bocaux en verre réutilisables.