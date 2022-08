La collection d’art d’un milliard de dollars de Paul Allen mise aux enchères

La maison de vente aux enchères Christie’s a annoncé jeudi qu’elle s’occuperait de la vente de l’impressionnante collection d’art de Paul Allen, le défunt co-fondateur de Microsoft, une collection évaluée à plus d’un milliard de dollars qui comprend des chefs-d’œuvre de Renoir et Roy Lichtenstein.

La vente d’au moins 150 peintures couvrant plusieurs siècles devrait être la plus grande vente aux enchères d’art jamais réalisée, selon le New York Times et le journal Wall Street. La vente devrait dépasser la vente record de 922 millions de dollars d’une collection d’art privée réalisée plus tôt cette année par le promoteur immobilier Harry Macklowe et son ex-femme Linda Macklowe.

En plus d’être un pionnier de la technologie et un philanthrope, Allen était un passionné d’art et de culture. Lorsque Allen est décédé en 2018 à 65 ans d’un lymphome non hodgkinienil a laissé sa succession de 20 milliards de dollars à sa sœur Jody Allen, qui est également présidente de sa société d’investissement Vulcan.

“Il croyait que l’art exprimait une vision unique de la réalité – combinant l’état intérieur et l’œil intérieur de l’artiste – d’une manière qui peut nous inspirer tous”, a déclaré Jody Allen dans un communiqué au Journal.

Parmi les œuvres mises aux enchères figurent la toile Small False Start de Jasper Johns de 1960, estimée à au moins 50 millions de dollars, et le paysage La Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne de 1888-1890., évalué à environ 100 millions de dollars. Parmi les autres artistes représentés dans la vaste collection figurent Botticelli, Jan Brueghel, Manet, Gauguin et Seurat, ainsi que des artistes plus contemporains tels qu’Edward Hopper et David Hockney.

Allen a aidé à inaugurer l’ère de l’ordinateur personnel avec la co-fondation de Microsoft avec son ami de lycée Bill Gates. Allen a acquis une réputation de collectionneur d’art sérieux après avoir quitté Microsoft en 1983.

En 2016, Allen était l’acheteur anonyme de la toile de 1891 d’une botte de foin de Monet pour 81,4 millions de dollars, puis un record d’enchères, selon Bloomberg. La veille, il vendu une peinture photo-réaliste d’un avion de chasse crier à travers le ciel par Gerhard Richter pour 25,6 millions de dollars, plus du double des 11,2 millions de dollars qu’il a payés une décennie auparavant.

Le produit de la vente, qui aura lieu à une date indéterminée en novembre, ira à des œuvres caritatives, conformément aux souhaits d’Allen. Au cours de sa vie, Allen a fait don de plus de 2 milliards de dollars à des causes caritatives.