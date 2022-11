La collection d’art de Paul Allen dépasse le record de 1,5 milliard de dollars lors d’une vente aux enchères caritative

La collection d’art de Paul Allen, le défunt co-fondateur de Microsoft, a rapporté plus de 1,5 milliard de dollars chez Christie’s New York mercredi soir, ce qui en fait la collection d’art la plus précieuse jamais vendue aux enchères.

La vente aux enchères – la première des deux ventes d’œuvres d’art d’Allen à des fins caritatives – a dépassé le record de 922 millions de dollars de la collection d’art privée apportée plus tôt cette année par le promoteur immobilier Harry Macklowe et son ex-épouse Linda Macklowe.

Plusieurs des lots proposés dans la collection d’Allen ont dépassé les 100 millions de dollars, atteignant des prix d’enchères records pour leurs artistes. de Georges Seurat Ensemble Les Poseuses, l’œuvre d’art la plus précieuse vendue lors de la vente aux enchères jusqu’à présent, a rapporté 149,24 millions de dollars. de Paul Cézanne La Montagne Sainte Victoire vendue 137,8 millions de dollars, tandis que celle de Vincent Van Gogh Verger avec cyprès vendue 117,2 millions de dollars et celle de Paul Gauguin Maternité II vendu pour 105,7 millions de dollars.

L’œuvre d’art, ainsi que 95 autres pièces seront mises aux enchères jeudi, font partie de plus de 150 peintures couvrant plusieurs siècles qu’Allen a collectionnées sur plusieurs décennies. En plus d’être un pionnier de la technologie et un philanthrope, Allen était passionné d’art et de culture, gagnant une réputation de collectionneur d’art sérieux après avoir quitté Microsoft en 1983. Allen est décédé en 2018 à 65 ans d’un lymphome non hodgkinien.

En plus des chefs-d’œuvre de Renoir et Monet, d’autres artistes représentés dans la vaste collection d’Allen comprennent Picasso, Botticelli et Jan Brueghel, ainsi que des artistes plus contemporains tels que Roy Lichtenstein, Edward Hopper et David Hockney.

Le produit de la vente ira à des œuvres caritatives, conformément aux souhaits d’Allen. Au cours de sa vie, Allen a fait don de plus de 2 milliards de dollars à des causes caritatives.