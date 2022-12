La collection Cringe NFT de Donald Trump se vend, amassant 4,45 millions de dollars

Plus tôt dans la semaine, Donald Trump a teasé une “annonce majeure” sur Truth Social, la plateforme qu’il a adoptée après être banni de Twitter l’année dernière. Certains ont émis l’hypothèse que Trump annoncerait son colistier pour l’élection présidentielle de 2024, ou un autre détail clé pour sa campagne. La nouvelle s’est avérée décevante même à certains partisans de Trump: Une collection NFT sur le thème de Trump.

“Ma collection officielle de cartes à collectionner numériques Donald Trump est ici !” il a posté jeudi. Trump n’a jamais utilisé l’abréviation “NFT” dans le post, mais c’est bien ce que sont les “cartes à collectionner numériques”: 45 000 NFT sur la blockchain Polygon, au prix de 99 $ chacune.

Bien que les NFT aient été largement moqués par les partisans et les détracteurs de Trump, les 45 000 se sont tous vendus en 12 heures environ, selon les données d’OpenSea. À 99 $ chacun, cela signifie que 4,45 millions de dollars ont été levés. Les créateurs de la collection reçoivent également 10% de chaque vente sur des marchés secondaires comme OpenSea. Jusqu’à présent, les commerçants ont dépensé 406 000 $ (320 éthers) pour acheter et vendre les NFT sur OpenSea. À qui cet argent va et comment il est utilisé reste un mystère.

L’infopublicité Trump NFT est au-delà de la parodie. Jésus-Christ sur un bâton de Popsicle niveaux d’au-delà de la parodie. (Je sais que vous allez penser que c’est une fausse parodie profonde. Ce n’est pas le cas. Je viens de le regarder sur son site Web.) pic.twitter.com/2hEHzcUxAk —Dan Murphy (@bungdan) 15 décembre 2022

Donald Trump en 2021 : la crypto est dangereuse. Cela peut être une explosion comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Donald Trump en 2022 : Je fais ma première collection NFT officielle. pic.twitter.com/lHRxWUYNqw — Altcoin Quotidien (@AltcoinDailyio) 15 décembre 2022

NFT INT, la société à l’origine de la collecte, déclare sur son site que l’argent collecté ne sera pas acheminé vers la campagne présidentielle de Trump en 2024. Un texte de présentation sur son site indique que NFT INT LLC n’appartient pas à Trump ou à l’une de ses organisations, et que Trump lui-même n’est pas réellement derrière la collection. Au lieu de cela, Trump a autorisé son nom, son image et sa ressemblance pour le projet.

Même si l’argent collecté par NFT INT ne finance pas la campagne 2024 de Trump, cependant, l’argent que Trump gagne en licenciant son nom et son image peut le faire.

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des jetons sur une blockchain qui prouvent la propriété d’un actif numérique. Ils sont aux biens numériques ce qu’un acte est à une maison. Les premières collections NFT remontent à 2017, mais le marché a explosé l’année dernière alors qu’une puissante vague de spéculation a fait grimper les prix à des niveaux époustouflants. La collection la plus connue, Le Yacht Club Bored Apelancé à environ 250 $ et dont le prix a culminé plus tôt cette année à 400 000 $ pièce.

Pourtant, l’incertitude économique et la hausse des taux d’intérêt ont considérablement refroidi l’enthousiasme. Le volume des échanges sur OpenSea, le plus grand marché pour ces marchandises, atteint 250 millions de dollars le mois dernier, contre 2,5 milliards de dollars en mai. L’incursion de Trump dans les NFT suit celle de sa femme Melania mais arrive à un moment beaucoup moins propice.

Trump a décrit l’art comme “très semblable à une carte de baseball, mais, espérons-le, beaucoup plus excitant”. L’achat d’un Trump NFT vous permet de participer à un tirage au sort pour gagner un certain nombre de prix, y compris une rencontre en tête-à-tête avec Trump à Mar-a-Lago. Ceux qui achètent plus de 45 cartes peuvent automatiquement rencontrer l’ancien président lors d’un dîner de gala en Floride. Jusqu’à présent, 202 personnes ont plus de 45 des NFT dans leur portefeuille numérique, selon les données Dune.