La collection au Meme Museum de Hong Kong

Le musée des mèmes de Hong Kong au K11 Art Mall a créé le buzz sur les réseaux sociaux et est devenu du jour au lendemain un sujet tendance. La dernière édition du musée est le fan pakistanais déçu Muhammad Sarim Akhtar. Sa réaction est survenue après que le joueur de cricket pakistanais Asif Ali a laissé tomber la prise de David Warner lors d’un match de la Coupe du monde ICC 2019. La caméra a capté l’expression déçue d’Akhtar alors qu’il se tenait mécontent, les deux mains sur la taille. Dans un article sur Twitter, Akhtar a partagé une vidéo accompagnée d’une légende : « Ma sœur a trouvé la vidéo du musée des mèmes de Hongkong K11 sur YouTube. Faites défiler jusqu’à 0,37 s. Dans un tweet filé, il a partagé un instantané de la vidéo à 0,37 seconde.

Ma sœur a trouvé la vidéo du musée des mèmes Hongkong K11 sur YouTube faites défiler jusqu’à 0.37 sec 🎉🇵🇰👌 https://t.co/wIgAU1yLGB-Sarim Akhtar (@msarimakhtar) 31 juillet 2021

On apprend que K11 Art Mall s’est associé à 9GAG pour lancer le premier musée des mèmes au monde. Le musée présente l’évolution des mèmes à travers des figures et des images 3D. C’est en effet une expérience unique dans la vie. Le musée des mèmes de Hong Kong présente plus de 100 mèmes que les visiteurs peuvent voir. Le musée dispose en outre de sept zones thématiques qui s’articulent autour de ces célèbres modèles de mèmes

Petit ami distrait – Également connu sous le nom d’homme regardant l’autre femme, les internautes ont largement utilisé comme modèle de mème. Le mème est essentiellement une photo de stock de 2015, prise par le photographe espagnol Antonio Guillem.

Doge – le meme Doge, qui est devenu populaire en 2013, présente un Shiba Inu à l’air excité. Il est considéré comme l’un des mèmes les plus emblématiques et les plus renommés d’Internet.

Trollface – Trollface est un personnage de bande dessinée de rage, né en 2008, qui représente l’expression faciale de n’importe quel troll sur Internet. Le Trollface arbore un sourire malicieux et d’autres variantes du visage ont également été introduites plus tard.

Disaster Girl – Zoe Roth n’avait que quatre ans lorsque son père a cliqué sur elle en 2005. Le clic la montrait souriant timidement à la caméra alors qu’une maison était en feu en arrière-plan. Bien que la fille ait grandi, le mème est entré dans l’histoire.

Drake – La chanteuse populaire Aubrey Drake Graham a sorti « hotline bling » qui contenait un clip vidéo élégant. Les internautes ont émergé avec un mème en utilisant deux des écrans de la chanson et ce fut un succès instantané.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici