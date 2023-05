La collection au box-office Kerala Story Jour 1: Le film de Sudipto Sen obtient une ouverture exceptionnelle le jour de sa sortie, bat The Kashmir Files et d’autres grands films avec ce nombre énorme

L’histoire du Kerala a fait du bruit avec sa bande-annonce, et au milieu de tous les contrecoups de faits incorrects, le film est sorti en salles vendredi, et il a créé un bon nombre le premier jour. Selon les rapports, le film a gagné environ 7,5 crores, ce qui est un nombre énorme. Les débuts en tant que réalisateur de Sudipto Sen sont sous le feu des projecteurs depuis la sortie de la bande-annonce du film et affirmé que plus de 32 000 filles ont été piégées, courbées pour une conversation islamique, et plus encore. Cette affirmation n’a pas été bien accueillie par les réalisateurs, et plus tard, après avoir fait face à tous les contrecoups, ils ont modifié la description du film sur YouTube.

Les victimes de l’amour jehad parlant. Ces filles étaient autrefois converties. Ils sont revenus et se sont maintenant consacrés à la lutte contre cette menace. Ceux qui disent que « Kerala Story » n’est pas vrai, écoutez ce que disent ces filles. pic.twitter.com/1Bp8vsQZGq Pratheesh Viswanath (@pratheesh_Hind) 5 mai 2023

#MONTRE | Le film « The Kerala Story » est basé sur un complot terroriste. Il montre l’horrible vérité du terrorisme et expose les desseins des terroristes. Le Congrès s’oppose au film réalisé sur le terrorisme et soutient les tendances terroristes. Le Congrès a protégé le terrorisme pour la banque de votes: PM pic.twitter.com/qlUQlc3qQf ANI (@ANI) 5 mai 2023

La collection du premier jour de Kerala Story surprendra tout le monde. Imaginez un film à petit budget présenté par #AdahSharma s’en tirera mieux que de nombreux acteurs de Bollywood A-Listed… C’est LA TENDANCE HISTORIQUE #TheKeralaStory pic.twitter.com/bDUjD9AGw8 taran adarsh ​​(@koimoi_com) 5 mai 2023

Et maintenant, en parlant de la collection du premier jour du film, il a gagné 7,4 crore, ce qui est une meilleure ouverture par rapport à Selfiee d’Akshay Kumar, qui n’a gagné que 2,55 crore le premier jour, et Shehzada de Kartik Aaryan, qui a fait 6 crore, tandis que le film le plus controversé de l’année dernière, The Kashmir Files, a également échoué devant le film par rapport à la collection du premier jour de 3,5 crore. Nous nous demandons si The Kerala Story créera l’histoire au box-office comme The Kashmir Files.