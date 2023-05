La collection au box-office de Kerala Story: la vedette d’Adah Sharma atteint près de 200 crore club en 12 jours

The Kerala Story refuse de s’arrêter au box-office alors que le film continue de faire des affaires impressionnantes. Malgré des controverses et des critiques massives, le film tient bon la deuxième semaine. Au milieu d’objections et d’agitation élevées, le réalisateur Sudipto Sen a réussi à sortir et fonctionne avec succès. Le film est enregistré comme le deuxième film le plus rentable de 2023 après Pathaan de Shah Rukh Khan. Il a également battu plusieurs films en devenant le film centré sur les femmes le plus rentable. Maintenant, le drame policier est sur le point d’entrer dans le club Rs 200 crore après avoir terminé 12 jours au box-office.

Au 12e jour de la collecte au box-office de The Kerala Story, le film a collecté Rs 9,65 crore, soit un total de Rs 156,69 crore. Avec ce film très discuté d’Adah Sharma, il a dépassé Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor avec Tu Jhoothi ​​Main Makkar. Le film est certain de gagner Rs 9,25 en tant que collection BO du jour 12 et la collection totale jusqu’à présent sera de Rs 165,94 crore. Le film est sur le point d’entrer bientôt dans le club des Rs 200 crore avec la vitesse à laquelle il se déplace.

L’histoire du Kerala devrait également sortir au Royaume-Uni. L’équipe a exprimé sa gratitude hier et attend avec impatience plus de succès. Les émissions précédentes ont été annulées au Royaume-Uni et le film a été interdit, mais maintenant il a été levé et maintenant l’histoire du Kerala sera également disponible pour eux. L’histoire du Kerala est appelée un film de propagande, cependant, l’équipe affirme qu’il s’agit d’une histoire humaine et non contre une religion. Ce n’est qu’une représentation de la dure réalité et de la sécurité des femmes, quelle que soit leur religion hindoue, musulmane, sikhe ou chrétienne.

Le film de Vipul Shah tourne autour de l’histoire d’un groupe de femmes qui convertissent leur religion à l’islam et sont forcées de rejoindre l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS). Outre Adah Sharma, qui a assumé le film, Yogita Bihani, Siddhi Idnani, Sonia Balani et Vijay Krishna jouent également des rôles essentiels. Le film est écrit et réalisé par Sudipto Sen et produit par Vipul Shah sous les bannières de Sunshine Pictures. Le film est sorti en salles le 5 mai 2023.