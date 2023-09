La collection au box-office de Jawan est fausse ? Cette star de la télévision fustige les trolls qui ont enlevé le crédit de la célébrité à Shah Rukh Khan et les traite d’« idiots »

C’est inconcevable d’avoir une célébrité comme Jawan étoile Shah Rukh Khanet bien qu’il apprécie sa célébrité autodidacte, nombreux sont ceux qui tentent de faire tomber la superstar, mais il n’est pas affecté, mais ses fans sont profondément blessés, et l’un de ces fans est cette star de la télévision. Dheeraj Dhoopar, qui adore grandement le roi Khan et sa célébrité. Comme Jawan crée un tsunami au box-office et le film a rapporté 801 $ dans le monde entier, et les fans saluent la superstar comme les rois du box-office OG, on parle beaucoup du fait que la collection du box-office est truquée et fausse. De nombreuses affirmations prétendent qu’il s’agit de réservations d’entreprise, et Jawan n’a pas réellement fourni ces chiffres.

Bien, Shah Rukh Khan n’a jamais pris la peine d’aborder la négativité, mais ses fans ne peuvent pas l’ignorer. Dheeraj a pris ses deux comptes Twitter et a critiqué les trolls pour avoir tenté de retirer la célébrité à Shah Rukh Khan en affirmant que la collection Jawan est irréelle. Eh bien, c’est irréaliste, mais le fait est que Jawan est un blockbuster, et personne ne peut l’enlever.

Dheeraj a écrit : » Je vois peu d’idiots essayer de lui enlever le crédit de sa célébrité en disant que ce sont uniquement des réservations d’entreprise ! Bon maintenant, de quelles entreprises parlez-vous ? qui dépense 500cr en billets de cinéma et en réservations ?! Ils peuvent à peine payer leurs employés ! N’oubliez pas qu’il est le roi incontesté et que vous devriez tous saluer devant lui. #Jawan @iamsrk »

Collection au box-office de Jawan

Jawan est imbattable au box-office, et le film s’approche de 1 000 crores le troisième week-end.

Shah Rukh Khan est prêt pour Dunky dont la sortie est prévue pour Noël d’ici la fin de cette année.