La collecte des ordures et le recyclage reprennent dans le centre de l’Okanagan

À compter du lundi 21 août, la collecte résidentielle des ordures et du recyclage en bordure de rue reprendra dans le centre de l’Okanagan pour les résidents qui ne sont pas en état d’alerte ou d’ordre d’évacuation. Les zones sous alerte et ordre d’évacuation n’auront pas de collecte en bordure de rue et les déchets de jardin ne seront pas collectés pour le moment, où que ce soit dans la région.

La collecte en bordure de rue a été suspendue le 18 août en raison de l’incendie de forêt qui brûlait dans et à proximité de la décharge de Glenmore. Le district régional du centre de l’Okanagan a été identifié afin que la collecte des ordures résidentielles en bordure de rue puisse reprendre. La collecte des matières recyclables en bordure de rue se poursuivra également.

« Pendant qu’une réponse temporaire est en place, nous vous demandons votre compréhension continue car des retards dans la collecte peuvent survenir », a déclaré Travis Kendell, responsable des services d’ingénierie de RDCO.

Les résidents doivent mettre leurs chariots dans la rue les jours prévus, qui peuvent être trouvés sur rdco.com/recycle ou sur l’application Recycle Coach, mais doivent les rapporter à leur propriété si les déchets ne sont pas collectés avant 19 h. Les résidents dont les ordures et le recyclage ont été manqués le vendredi 18 août, sont priés de ramener leurs chariots sur le trottoir pour la collecte le 21 août.

À l’heure actuelle, la décharge de Glenmore reste fermée, y compris à tous les transporteurs commerciaux jusqu’à nouvel ordre.

