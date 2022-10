La collecte des feuilles de Montgomery commence lundi – Shaw Local

Le département des travaux publics du village de Montgomery commence son programme de collecte de feuilles du village le lundi 24 octobre. Les feuilles seront ramassées jusqu’au vendredi 18 novembre.

La collecte des feuilles aura lieu au cours des semaines du 24, 31 octobre et du 7, 14 novembre. Les résidents peuvent ratisser les feuilles à moins de 5 pieds du trottoir (pas dans la rue) pour les ramasser par le camion de collecte des feuilles des travaux publics. L’équipage commencera à ramasser le lundi et continuera jusqu’à ce qu’il ait fait un passage dans le village. Pour rappel, les feuilles doivent être en place au plus tard à 7 h le lundi de la semaine de collecte. Les pieux seront aspirés au passage des équipes dans le village. Toutes les feuilles empilées près d’un obstacle ou obstruées par un véhicule en stationnement seront ignorées.

En plus du programme de collecte des feuilles, LRS Recycling, le transporteur de déchets du village, fournira gratuitement aux résidents le ramassage des feuilles ensachées lors de leurs journées de collecte régulières jusqu’au 2 décembre.

Pour ceux qui préfèrent ne pas ratisser ou ramasser les feuilles, plusieurs sources en ligne expliquent pourquoi le paillage des feuilles avec votre tondeuse à gazon peut être préférable au ratissage. Divers sites Web partagent des informations sur la façon de broyer correctement les feuilles, notamment en réglant votre tondeuse à une hauteur de trois pouces et en coupant des morceaux jusqu’à ce qu’ils aient à peu près la taille d’un centime. Plusieurs passages dans votre jardin peuvent être nécessaires pour atteindre la taille souhaitée pour que les feuilles se décomposent et fertilisent correctement votre pelouse.

L’ordonnance du village interdit le brûlage des feuilles. Les feuilles qui tombent après la dernière semaine de ramassage ou qui ne sont pas ramassées de manière appropriée et à temps pour l’élimination du village sont la responsabilité du propriétaire.

Le village de Montgomery encourage les résidents à adopter une approche proactive de la collecte des feuilles en raison de la petite fenêtre d’opportunité pour collecter les feuilles à partir du moment où les feuilles tombent jusqu’au début de l’hiver. L’équipe des rues du village fera rapidement passer les camions et l’équipement de la collecte des feuilles au déneigement pour se préparer aux procédures de déneigement. En plus de la transition de l’équipement, les décharges et les sites de décharge de feuilles mandatés par l’État ferment le ou vers le 1er décembre de chaque année, ce qui interrompt les programmes de feuilles municipaux plus tôt que prévu, où des conditions météorologiques exceptionnelles prolongent le délai de chute des feuilles.

Pour en savoir plus sur la collection de feuilles du village de Montgomery, visitez montgomeryil.org/168/Leaf-Collection.