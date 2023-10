Collecte gratuite de feuilles commençant le 6 novembre et se terminant le 1er décembre à Westmont.

Les résidents peuvent déposer gratuitement un nombre illimité de sacs de feuilles en papier kraft à côté de leurs ordures le jour prévu de leur collecte. Aucun autocollant ne sera requis pour les sacs de feuilles pendant cette période.

Seuls les sacs à déchets de jardin en papier kraft peuvent être utilisés pour ce programme gratuit. Ce programme est réservé aux congés. Les tontes de gazon et autres déchets de jardin ne font pas partie de ce programme et nécessiteront une vignette de déchets de jardin.

Westmont n’a pas de programme de collecte de feuilles en bordure de rue. Les feuilles ramassées dans la rue ne seront pas ramassées et pourront donner lieu à une amende.

Ramassage des déchets de jardin et autocollants. Chaque année, d’avril à décembre, Waste Management propose un programme de collecte des résidus de jardinage. En 2023, le programme de collecte des résidus de jardinage se termine le 15 décembre. Les résidents peuvent mettre les tontes de gazon et autres déchets de jardinage dans des sacs kraft pour les ramasser. Chaque sac de déchets de jardin nécessitera un autocollant de déchets de jardin.

Des autocollants pour déchets de jardin peuvent être achetés à la salle des fêtes, 31 W. Quincy St ; Bales Ace Hardware, 20 E. Quincy St. ; Mariano’s, 150 W. 63e rue ; et Jewel-Osco, Cass & Ogden et 55th et Holmes Avenue à Clarendon Hills.

Ramassage des pinceaux. Waste Management propose également un programme gratuit de ramassage des brosses. Visitez le site Web du village pour connaître les exigences spécifiques du programme de ramassage des brosses. https://westmont.illinois.gov/index.aspx?NID=221 En 2023, le programme de collecte de brosses se termine le 15 décembre.

Pour plus d’informations, contactez directement Waste Management au wm.com ou 800-964-8988.