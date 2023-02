La collecte de fonds Wine, Cheese & Trees vise à apporter plus d’arbres à Genève – Shaw Local

La collecte de fonds Wine, Cheese & Trees de Genève proposera un nouveau lieu cette année, mais l’objectif global de collecter des fonds pour planter plus d’arbres dans la communauté reste le même, selon un communiqué de presse du Comité des ressources naturelles de Genève et de la Fondation du district du parc de Genève.

Le 12e événement annuel aura lieu de 19h à 22h le samedi 25 février à la Bibliothèque publique de Genève, 227 S. Seventh St.

Six vins et bières artisanales seront accompagnés de fromages, d’entrées et de desserts de marchands locaux. La soirée comprendra également de la musique en direct, un encan silencieux, des tirages, un «mur du vin» et une vente aux enchères en direct. Certains des articles mis aux enchères en direct incluent une cave à vin instantanée, une escapade Kohler, un vélo électrique, un séjour d’une semaine dans un complexe de vacances Shells et plus encore.

Les billets coûtent 35 $ par personne ou quatre billets pour 120 $ et peuvent être achetés aux caves à vin et salle de dégustation de Genève ou à l’Uncommon Find, tous deux situés au 227 S. Third St., ou en ligne sur squareup.com/store/WCT.

Le comité des ressources naturelles s’est engagé à utiliser l’argent de la collecte de fonds pour renforcer la canopée des arbres de la promenade de la ville. À ce jour, le comité a financé la plantation de plus de 200 arbres, notamment au centre-ville de Genève, à l’hôtel de ville et dans chacune des écoles de l’unité communautaire genevoise du district scolaire 304, selon le communiqué.

La Park District Foundation utilisera le produit de l’événement pour acheter de nouveaux arbres dans tout le district, continuer à soutenir le programme de plantation “Oaktober” du district, installer des balançoires ADA pour les enfants et restaurer les équipements du parc Sandholm West. À ce jour, Wine, Cheese & Trees a aidé à financer la plantation de 250 arbres sur la propriété du parc, selon le communiqué.

La Fondation de la bibliothèque de Genève s’est jointe cette année pour parrainer l’événement et utilisera les fonds pour soutenir la programmation et pour améliorer le terrain de la bibliothèque avec des plantations, des œuvres d’art et d’autres éléments éducatifs, selon le communiqué.

Les groupes espèrent amasser 50 000 $ lors de l’événement.

Pour plus d’informations sur le vin, le fromage et les arbres, contactez le président du comité des ressources naturelles, Jay Womack, au 630-299-9945 ou jay.womack@gza.com. En apprendre davantage sur le Comitévisite geneva.il.us.