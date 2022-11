La collecte de fonds terne du GOP stimule les luttes intestines après les élections

WASHINGTON (AP) – À la traîne dans sa course au Sénat de l’Arizona alors que les votes affluaient, le républicain Blake Masters a participé au programme Fox News de Tucker Carlson et a blâmé une personne: le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

« Tu sais quoi d’autre est incompétent, Tucker ? La mise en place. Les gens qui contrôlent les cordons de la bourse », a déclaré Masters avant d’accuser le chef de longue date du GOP et le super PAC aligné avec lui de ne pas dépenser suffisamment en publicité télévisée. «S’il avait choisi de dépenser de l’argent en Arizona, cette course serait terminée. Nous célébrerions une majorité au Sénat en ce moment.

Masters n’a pas seulement perdu sa course contre le sénateur démocrate Mark Kelly. Il a suivi tous les autres républicains en lice pour un poste à l’échelle de l’État en Arizona. Mais il y a un autre problème que Masters n’a pas reconnu : il n’a pas réussi à lever des fonds importants par lui-même.

Il n’était guère seul.

Alors que les deux partis passent au crible les résultats de la performance plus forte que prévu des démocrates lors des élections de mi-mandat, les républicains sont engagés dans une série de pointages du doigt, y compris une tentative infructueuse du sénateur de Floride Rick Scott, qui a dirigé le bras de campagne du Sénat GOP , pour défier McConnell pour son poste de direction.

Mais les récriminations masquent un dilemme beaucoup plus profond pour le parti. Beaucoup de leurs candidats – dont un nombre important étaient des candidats pour la première fois qui ont adopté des positions d’extrême droite – n’ont pas réussi à collecter les fonds nécessaires pour organiser des campagnes compétitives. Cela a forcé les chefs de parti, en particulier au Sénat, à faire des choix difficiles et à trier les ressources vers des courses où ils pensaient avoir les meilleures chances de gagner, payant souvent des tarifs exorbitants aux chaînes de télévision qui, selon la loi, auraient été tenues de vendre le même temps de publicité aux candidats pour beaucoup moins.

La collecte de fonds terne a permis aux démocrates de faire passer leur message aux électeurs tôt et sans contestation, tandis que les candidats du GOP manquaient de ressources pour faire de même.

“C’est devenu un problème existentiel et systémique pour notre parti et c’est quelque chose qui doit être résolu si nous espérons être compétitifs”, a déclaré Steven Law, un ancien chef de cabinet de McConnell qui dirige maintenant le Fonds de leadership du Sénat, un super PAC qui a dépensé au moins 232 millions de dollars en publicité pour élire des républicains au Sénat cette année.

«Nos (donateurs) sont de plus en plus alarmés d’être mis dans la position de subventionner les faibles performances de collecte de fonds des candidats dans les courses critiques. Et quelque chose doit donner. Ce n’est tout simplement pas durable », a déclaré Law.

Sur les principaux champs de bataille du Sénat et de la Chambre, les candidats démocrates ont devancé leurs homologues républicains par un facteur de près de 2 contre 1, selon une analyse de l’Associated Press sur les données de financement de la campagne.

Considérez la poignée de courses qui ont aidé les démocrates à conserver leur majorité au Sénat.

En Arizona, Masters a été devancé de près de 8 contre 1 par Kelly, qui a versé au moins 32 millions de dollars dans la publicité télévisée d’août jusqu’au jour du scrutin, selon les archives. Masters a dépensé un peu plus de 3 millions de dollars en publicité au cours de la même période après le retrait du Fonds de leadership du Sénat de la course

Pendant ce temps, au Nevada, la sénatrice Catherine Cortez Masto a levé 52,8 millions de dollars contre 15,5 millions de dollars pour le républicain Adam Laxalt. Et en Pennsylvanie, le sénateur démocrate élu John Fetterman a reçu 16 millions de dollars de plus que son adversaire du GOP, le Dr Mehmet Oz. Et ce malgré le fait que le célèbre médecin de la télévision ait prêté 22 millions de dollars à sa campagne, selon les archives.

Des disparités similaires sont apparues dans des courses cruciales à la Chambre, notamment au Nevada, en Pennsylvanie et en Virginie, contribuant à limiter les républicains de la Chambre à une majorité étonnamment étroite.

En ce qui concerne l’achat de temps de publicité télévisée, l’avantage des démocrates en matière de collecte de fonds a généré un avantage considérable. Les vendeurs d’annonces sont tenus, par la loi, d’offrir aux candidats le tarif le moins cher. Ce même avantage ne s’applique pas aux super PAC, sur lesquels les candidats républicains se sont appuyés pour combler leur écart de collecte de fonds – souvent à un prix élevé.

À Las Vegas, par exemple, un candidat pourrait acheter une unité de publicité télévisée pour 598 $, selon les chiffres publicitaires fournis à l’AP. Ce même segment a coûté 4 500 $ à un super PAC. Sur le marché des médias de Raleigh-Durham en Caroline du Nord, un spot de 342 $ a coûté 1 270 $ à un super PAC. Et un segment de candidats de 580 $ dans la région de Philadelphie a coûté près de 2 000 $ à un super PAC, selon les chiffres de la publicité.

Les républicains se sont également retrouvés à jouer la défense dans des États qui n’étaient finalement pas compétitifs.

JD Vance, qui a remporté sa course au Sénat de l’Ohio par plus de 6 points de pourcentage, a été devancé de près de 4 contre 1 par le représentant démocrate Tim Ryan. Pour le soutenir, le Fonds pour le leadership du Sénat a versé 28 millions de dollars dans l’État. La publicité du groupe a finalement représenté environ 70% de toutes les dépenses médiatiques républicaines d’août jusqu’au jour du scrutin.

Une situation similaire s’est déroulée en Caroline du Nord, où le super PAC aligné sur McConnell était responsable de 82% des dépenses publicitaires républicaines au cours de la même période. Le représentant du GOP, Ted Budd, a remporté plus de 3 % des voix.

Mais les problèmes d’argent n’étaient pas le seul facteur de complication.

Donald Trump a élevé une série de candidats non testés pour la première fois. Ils comprenaient Masters, Vance et l’ancienne star de la NFL Herschel Walker, dont l’histoire compliquée comprend des menaces de violence contre son ex-femme, de fausses déclarations de succès commercial et des allégations selon lesquelles il aurait fait pression à deux reprises sur une petite amie pour qu’elle se fasse avorter, ce que Walker nie. Ensuite, il y a eu Oz, qui a déménagé en Pennsylvanie pour chercher le siège et a également obtenu l’approbation de Trump, mais a été mis au pilori par les démocrates comme un bagagiste déconnecté.

L’ancien président leur a donné son approbation, mais il a été parcimonieux lorsqu’il s’est agi de partager une partie des plus de 100 millions de dollars qu’il a amassés dans un comité conçu pour aider d’autres candidats. Il a fini par dépenser environ 15 millions de dollars en publicités sur cinq courses au Sénat, selon les archives.

Pendant ce temps, le Comité sénatorial national républicain, dirigé par Scott, a souvent travaillé à contre-courant de l’opération politique de McConnell.

Dès le début, Scott a exclu de s’impliquer dans les primaires, qu’il considérait comme une ingérence inappropriée. Les alliés de McConnell, quant à eux, ont décidé de repousser les candidats qu’ils considéraient comme de mauvais candidats aux élections générales, comme Don Bolduc, un conservateur d’extrême droite qui a perdu sa course dans le New Hampshire la semaine dernière de près de 10 points de pourcentage. Les forces de McConnell ont également défendu la sénatrice Lisa Murkowski, une modérée du GOP, contre un challenger conservateur.

“Les courses au Sénat sont simplement différentes”, a déclaré McConnell en août. “La qualité du candidat a beaucoup à voir avec le résultat.”

En réponse, Scott a tiré sur McConnell sans le mentionner par son nom, suggérant dans un article d’opinion publié dans le Washington Examiner que tout “bavardage” des candidats républicains était un “acte de lâcheté” qui était “trahison à la cause conservatrice”. .”

Mais son comité a également connu des difficultés après avoir fait une série de mauvais paris, dont un investissement coûteux pour stimuler la collecte de fonds en ligne du comité.

Un document interne obtenu par l’AP, qui avait déjà été rapporté par le New York Times, montre que le comité a investi 23,3 millions de dollars pour développer son programme de collecte de fonds numérique entre juin et janvier 2021. Mais le NRSC n’a collecté que 6,1 millions de dollars pendant cette période – un déficit. Puis, alors que l’inflation montait en flèche, le flux d’argent provenant des donateurs en ligne s’est réduit à un filet.

Cela a empêché le NRSC de dépenser autant en publicités télévisées que par le passé, même si Scott a fait des prédictions optimistes selon lesquelles il remporterait jusqu’à cinq sièges au Sénat. L’effort de collecte de fonds numérique a cependant été une aubaine pour les consultants, qui ont collecté au moins 31 millions de dollars en paiements, selon les divulgations.

Certains sénateurs républicains réclament maintenant un audit du comité. Lors d’un déjeuner parfois houleux du GOP du Sénat au Capitole la semaine dernière, la sénatrice du Maine Susan Collins a remis en question la gestion par Scott du NRSC.

Les assistants de Scott ont rejeté les suggestions d’irrégularités financières et ont plutôt accusé McConnell de saper le comité.

Lors d’un déjeuner du GOP au Sénat en août, Scott a demandé aux sénateurs de faire des dons au NRSC, qui a maintenant une dette d’au moins 20 millions de dollars. Ensuite, McConnell s’est adressé à la salle et a dit aux sénateurs de donner plutôt la priorité au Fonds de leadership du Sénat, selon deux personnes familières avec la discussion; ils ont demandé l’anonymat pour le décrire.

L’interaction faisait partie d’un plan plus large de McConnell pour saboter le NRSC, a déclaré le porte-parole du comité, Chris Hartline.

“Il y avait une implication très claire pour les donateurs qu’ils ne devraient pas donner au NRSC”, a déclaré Hartline. “Et le résultat est que cela a nui à notre capacité à stimuler nos candidats et à faire passer leur message.”

Les alliés de McConnell, cependant, pensent que c’est Scott qui utilisait son poste pour redorer sa propre image aux dépens du parti, travaillant potentiellement pour se préparer à une candidature présidentielle, selon de hauts stratèges républicains. Ils n’étaient pas autorisés à discuter des conclusions des alliés de McConnell et l’ont fait sous couvert d’anonymat.

Le pari a échoué, tout comme la contestation par Scott de la position de leader de McConnell la semaine dernière.

Confrontés à la perspective de consolider leur majorité avec un autre siège lors du second tour des élections en décembre en Géorgie, les démocrates ont été heureux d’offrir des conseils non sollicités aux républicains.

“Mon conseil est de continuer à faire ce qu’ils font”, a déclaré le sénateur du Michigan, Gary Peters, qui a dirigé la campagne des démocrates du Sénat cette année.

Brian Slodysko et Aaron Kessler, Associated Press