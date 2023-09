La collecte de fonds pour une sortie de golf de la Northern Illinois Food Bank rapporte plus de 150 000 $ pour lutter contre la faim – Shaw Local

La 25e édition annuelle de la Northern Illinois Food Bank Hunger Scramble de la Northern Illinois Food Bank a attiré plus de 220 golfeurs et a collecté plus de 150 000 $ pour lutter contre la faim dans le nord de l’Illinois, selon un communiqué de presse de la banque alimentaire.

Cette année, la collecte de fonds signature a eu lieu dans un nouvel endroit, Club de golf de l’Aigle Blanc à Naperville, où les participants ont profité d’une partie de golf de type scramble avec des dégustations sur le parcours, des cadeaux et des jeux amusants sur un magnifique parcours, selon le communiqué.

Au cours des 40 dernières années, la banque alimentaire du nord de l’Illinois s’est concentrée sur la lutte contre la faim et l’autonomisation des voisins. Les profits de la sortie de golf bénéficieront au réseau de 900 garde-manger, soupes populaires et programmes d’alimentation de la banque alimentaire.

« L’année dernière, la banque alimentaire a fourni 82 millions de repas et servi en moyenne 490 000 voisins chaque mois. Avec l’augmentation du coût de la nourriture, l’inflation et la diminution des prestations gouvernementales SNAP et Medicaid, la Northern Illinois Food Bank voit de plus en plus de voisins demander de l’aide », a déclaré Maeven Sipes, directrice de la philanthropie à la Northern Illinois Food Bank.

Pour plus d’informations sur la façon de faire un don, de faire du bénévolat ou de faire l’épicerie, visitez : Résoudre la faim aujourd’hui.org.