La collecte de fonds pour un flic français accusé d’avoir tué un adolescent dépasse 1 million de dollars alors que la violence fait rage

Une collecte de fonds pour un policier français qui a tiré et tué un jeune de 17 ans a dépassé plus d’un million de dollars alors que les manifestations continuent de faire rage dans tout le pays.

Le GoFundMe pour l’officier avait levé plus de 1,4 million de dollars lundi soir. La page a été organisée par Jean Messiha, ancien conseiller de la politicienne française d’extrême droite Marine Le Pen.

Elle a écrit que la page était destinée à l’officier, « qui a fait son travail et paie maintenant un prix élevé ».

La famille de l’adolescente tuée, Nahel Merzouk, a également lancé une collecte de fonds similaire, qui n’a pas recueilli autant de dons, seulement 220 000 dollars lundi matin, a rapporté The Independent.

« C’est insultant pour la famille de Merzouk », a déclaré l’avocate française Carole-Olivia Monteno aux journalistes. « Cela ne fait qu’augmenter la haine là où il y en a déjà trop. C’est complètement inapproprié et politiquement, cela ne fait rien. »

L’officier impliqué dans le meurtre a été inculpé de meurtre et est détenu en prison sans caution.

Merzouk travaillait comme chauffeur-livreur lorsqu’il a été tué par balle lors d’un contrôle routier la semaine dernière. La mort a déclenché des manifestations massives et des émeutes dans toute la France.

Le ministère français de l’Intérieur a déclaré qu’il y avait eu 5 662 incendies de véhicules et plus de 1 000 bâtiments endommagés.

En outre, la police a procédé à plus de 3 300 arrestations, dont beaucoup rien qu’à Paris. L’âge moyen des personnes arrêtées est de 17 ans.

Entre-temps, il y a eu au moins 254 attaques contre des locaux des forces de l’ordre et plus de 720 personnes ont été blessées, selon le rapport. Plus de 1 000 bâtiments ont été incendiés ou endommagés pendant les troubles.

Le président français Emmanuel Macron a appelé les parents d’adolescents impliqués dans les violences à assumer la responsabilité des actions de leurs enfants pendant les émeutes.

Dimanche, la grand-mère de Merzouk, identifiée uniquement comme Nadia, a exhorté les manifestants à rester calmes.

« Je leur dis d’arrêter », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Ne détruisez pas les écoles, ne détruisez pas les bus. Nous voulons que les choses se calment. »

