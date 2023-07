La collecte de fonds pour le policier qui a tué un adolescent français lève 1 million d’euros

Une dispute a éclaté au sujet d’une collecte pour la famille du policier français sous enquête pour avoir abattu un jeune de 17 ans qui a dépassé plus d’un million d’euros de dons.

Une collecte similaire pour venir en aide à la famille de la victime, Nahel Merzouk, tuée il y a une semaine à Nanterre près de Paris après avoir été interpellée par deux patrouilleurs à moto, a récolté moins de 200 000 €.

La fusillade de mardi dernier a provoqué une vague d’émeutes et de violences à travers la France et a aggravé de profondes divisions politiques.

La collecte pour l’officier de 38 ans nommé Florian M a été organisée par Jean Messiha, ancien porte-parole du candidat d’extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour, avec un objectif initial de 50 000 euros.

«Soutien à la famille du policier de Nanterre, Florian M, qui a fait son travail et paie aujourd’hui un lourd tribut. Soutenez-le massivement et soutenez notre police », lit-on.

Lundi après-midi, plus de 58 000 personnes avaient fait des dons, dont le plus important était de 3 000 € d’un bienfaiteur anonyme. Il y a eu plusieurs dons de 1 000 €.

La grand-mère de Nahel, Nadia, a déclaré qu’elle était « navrée » par le soutien apporté à l’officier. « Il a pris la vie de mon petit-fils. Cet homme doit payer, comme tout le monde », a-t-elle déclaré dimanche à la chaîne de télévision BFM. « J’ai confiance dans la justice. Je crois en la justice.

Les politiciens de gauche ont qualifié le fonds d' »indécent ».

Clémence Guetté, du parti de gauche radicale France Unbowed, a déclaré que le fonds était « indécent et une horreur absolue ».

Manon Aubry, eurodéputée France Insoumise, demandé la suppression du fonds.

« Plus d’un million d’euros récoltés à l’initiative d’un polémiste d’extrême droite [Messiha] en soutien à un policier qui tue un adolescent. Le message? C’est payant de tuer un jeune Arabe », a tweeté Aubry.

Éric Bothorel du parti au pouvoir de la Renaissance a accusé Messiha de « jouer avec le feu » et a déclaré que le fonds était « indécent et scandaleux ».

La loi française interdit « l’ouverture ou l’annonce publique de souscriptions ayant pour objet la réparation des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par les condamnations judiciaires en matière pénale et correctionnelle ». La loi prévoit une peine de six mois de prison ou une amende de 45 000 € en cas d’infraction.

Cette loi a été utilisée en 2019 pour fermer un fonds de soutien au manifestant du gilet jaune Christophe Dettinger, un ancien boxeur qui a été reconnu coupable d’avoir frappé deux policiers. La plateforme Leetchi a jugé le fonds contraire à l’ordre public après une enquête interne et les 146 000 euros de dons ont été restitués aux expéditeurs.

Un porte-parole de GoFundMe a déclaré au magazine français Capital que le fonds n’avait enfreint aucune règle car l’argent ne servirait pas à financer les frais juridiques ou la défense du policier.

« L’argent sera directement versé à la famille, qui a été ajoutée en tant que bénéficiaire », ont-ils déclaré.

Messiha a été provocant lundi, accusant les « progressistes de gauche » d’essayer de bloquer le fonds.

« Notre mobilisation pour la famille de Florian M et notre respect des règles ont payé », a-t-il tweeté.

Sleeping Giants France, un groupe de citoyens mis en place pour lutter contre le financement et la propagation de la haine, a déclaré que « la simple existence du fonds attise le sentiment d’injustice et attise les tensions ».

Olivier Faure, chef du Parti socialiste, a également appelé à l’arrêt de la collecte. « Vous perpétuez une fracture déjà grande ouverte, en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire. Ferme le! » il a écrit.

Éric Ciotti, des Républicains de centre-droit, a déclaré avoir compris l’initiative : « Je ne trouve pas choquant qu’on soutienne la famille d’un policier qui traverse aujourd’hui une période difficile.

Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré lundi les dirigeants des deux chambres du Parlement alors que les violentes manifestations en France contre la fusillade policière de Nahel semblaient s’atténuer après cinq nuits de troubles, au cours desquelles des milliers de personnes ont été arrêtées dans un contexte de destruction généralisée.