La collecte de fonds pour le policier qui a abattu un adolescent français dépasse 1,4 million d’euros

Une campagne de financement participatif pour la famille du policier qui a tiré sur l’adolescente Nahel M. a dépassé les 1,4 million d’euros.

La figure médiatique d’extrême droite Jean Messiha a lancé la collecte de fonds sur GoFundMe, attirant les critiques des politiciens de gauche.

La campagne a déclenché des appels à sa fermeture, les dirigeants de gauche condamnant le soutien à un policier accusé d’homicide volontaire.

Une campagne de financement participatif pour collecter des fonds pour la famille du policier qui a abattu l’adolescente Nahel M. en France a dépassé 1,4 million d’euros (1,5 million de dollars) mardi, dépassant les dons à la famille de sa victime et suscitant la colère d’une partie de la société française.

L’effort de collecte de fonds a été lancé sur la plateforme américaine GoFundMe par la personnalité médiatique d’extrême droite française Jean Messiha qui a soutenu la course présidentielle d’Eric Zemmour en 2022 et a reçu plus de 72 000 dons privés.

Les politiciens de gauche ont qualifié la collecte de fonds de honteuse. Dans le même temps, l’extrême droite a défendu la police qui se dit la cible quotidienne des violences dans les banlieues populaires qui ceinturent les villes françaises. C’est un débat qui reflète les fractures profondes qui traversent la société française.

« Ce policier est victime d’une chasse aux sorcières nationale, et c’est une honte », a tweeté Messiha peu après le lancement de la campagne. « L’effort de collecte de fonds (…) est le symbole d’une France qui dit non (à) cette trahison. »

Le policier a été inculpé d’homicide volontaire et placé en garde à vue.

Le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, a exhorté GoFundMe à arrêter la campagne. « Vous perpétuez une rupture déjà béante en soutenant un policier mis en examen pour homicide volontaire. Fermez-la ! » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les promesses de dons pour la famille de Nahel s’élèvent à 352 000 euros.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré à la radio France Inter que tout le monde devrait pouvoir faire un don au financement participatif, mais a ajouté: « Je ne pense pas que (Messiha) aille dans le sens de l’apaisement. »

Le ressentiment policier

La fusillade du 27 juin contre Nahel, un jeune de 17 ans d’origine algéro-marocaine, a déclenché une vague d’émeutes à l’échelle nationale qui a choqué la France dans sa violence avant que la police ne réprime les émeutiers, entraînant un calme relatif au cours des deux dernières nuits.

La police a procédé à 72 arrestations dans la nuit, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Le meurtre a puisé dans une veine profonde de ressentiment envers les forces de l’ordre dans les banlieues pauvres et racialement mixtes des grandes villes françaises – connues sous le nom de banlieues – où les communautés musulmanes d’origine nord-africaine, en particulier, accusent depuis longtemps la police de profilage racial et de tactiques violentes.

Ce qui a commencé comme un soulèvement dans les immeubles de grande hauteur des banlieues s’est transformé en un déferlement plus large de haine, de colère envers l’État et de violence opportuniste dans les villes.

Les émeutiers ont incendié plus de 5 000 voitures, pillé des centres commerciaux et ciblé des mairies, des écoles et des propriétés appartenant à l’État considérées comme des symboles de l’État.

Les troubles, cependant, n’ont pas provoqué le genre d’introspection du gouvernement sur la race qui a suivi des troubles sur des incidents similaires dans d’autres pays occidentaux, tels que les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis ou les émeutes raciales parfois en Grande-Bretagne.

Au lieu de cela, le gouvernement français pointe le désavantage dans les quartiers urbains à faible revenu et la délinquance juvénile, reflet de la conviction de l’État que les citoyens sont unis sous une seule identité française, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique.

Le président Emmanuel Macron recevait mardi plus de 200 maires à l’Elysée pour entendre leurs récits des troubles.